WILLEMSTAD – “Banko di Kuminda pa dia ta haña mas o ménos 250 registrashon nobo pa pakete di kuminda”, asina Shirley Losiabaar, bosero di Banko di Kuminda ta bisa. Ku esaki e kantidat di registrashon nobo a baha un poko. Durante di e kuminsamentu di e krísis, e banko di kuminda tabata haña mas o ménos 500 registrashon nobo pa dia.

“Tin hende ta indiká ku entretantu nan a haña trabou, i ku nan no tin mester mas di un pakete”, Losiabaar ta konta. “Esaki ta bon notisia pero tur dia tin hende sin trabou nobo ta bini aserka, ke men e kantidat di registrashon ta sigui normalmente.”

E kantidat total di pakete di kuminda ku Banko di Kuminda a distribuí den e último simannan a subi te 20 mil pakete. Fin di aprel e kantidat aki tabata di 8 mil ainda. Un promedio di tres persona ta dependé di kada pakete. Esaki ke men ku ta 60 mil hende a haña un pakete di kuminda. E paketenan ta konsistí prinsipalmente di produkto ku no ta daña lihé.



Empresario ta duna kuminda

For di e siman aki riba inisiativa di empresario for di Hulanda i Kòrsou a bini produkto fresku tambe aserka, manera salada, kolo, wòrtel i batata. “Den koperashon ku empresario hulandes nos por a manda 120 mil kilo di bèrdura fresku i batata pa Kòrsou”, Paddy Roomer di Roomer Adviesbureau i un di esnan ku a tuma inisiativa pa e akshon di kolektá kuminda ta bisa.

Via su esposa kurasoleño Roomer a desaroyá un laso fuerte ku e isla. Henter e krísis komo konsekuensha di e brote di corona ta duel e di kurason i asina el a disidí di lanta un akshon di kolektá.

Deportista di Kòrsou tambe ta yuda

Roomer ku ta konosí den e mundu di beisbòl na Kòrsou a disidí di usa su ret i ta pidi deportista konosí kurasoleño pa graba mensahe di vidio pa duna sèn na Banko di Kuminda. Deportista manera Shurandy Martina, Leroy Fer i Wladimir ‘Coco’ Balentien a duna oido na esaki. Pero na Kòrsou tambe deportista konosí ta yuda. “Mi ta trata di yuda kaminda mi por. Ku kolekshon di donashon pero tambe mi ta yuda tur siman pa paketá e paketenan.”, Hensley Meulens. coach di New York Mets, ta konta. Tur siman por haña e, i hungadó di tènes profeshonal Jean-Julien Rojer na Banko di Kuminda i nan ta yuda kaminda nan por.

Aktualmente e nesesidat ta haltu. Ta di spera ku e kantidat di hende ku ta risibí un pakete ta baha lihé, pasobra nos no mester hasi hende dependiente. Ta bini un momentu ku nan mes mester kuminsá sòru atrobe pa nan propio entrada i kompranan”, segun Meulens.

Un reportahe di Kim Hendriksen

E proyekto ta un koperashon kaminda hopi diferente kompania i persona a kontribuí. Di komersio por mayor, kompania ku a spònser e kònteinernan, pero tambe minister di Finansa Kenneth Gijsbertha, tur a yuda pa lanta e proyekto aki”, Roomer ta konta. E simannan binidero tin tres kònteiner mas ta yega na e isla. Ku e akshon aki lo sigui despues di esaki, esei no ta sigur ainda.