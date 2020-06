ORANJESTAD/PHILIPSBURG – E miónes di euro ku gobièrnu hulandes a regalá e islanan pa ayudo den e krísis di corona ta kabando rápidamente. Na Aruba 12 mil hende a pidi Krus Kòrá ayudo. Na Sint Maarten e organisashon di emergensia ta papia di un ‘trènt enorme’ di hende ku mester di kuminda.

Un reportahe di Sharina Henriquez

Luna pasá Hulanda a regalá 16,5 mion euro na ayudo di emergensia na tur seis e islanan i Krus Kòrá ta kordiná esaki. Aruba a haña 10 mion florin (kasi 5 mion euro) i ku esaki por yuda 5000 bibienda te na ougùstùs. Pero kon ta para despues?

“Niun hende no tin un bola di kristal pa pronostiká futuro, ami tampoko. Aktualmente nos ta mira un petishon pa ayudo ku ta oumentá i ku di tur manera nos mester haña un kontesta p’e pa e tres lunanan binidero. Si e fondonan a kaba e ora ei, nos por pidi e gobièrnunan pa ayudo atrobe”, Michel La Haye, direktor di Krus Kòrá Aruba ta bisa.

‘Tin asina tantu hende den problema awor. Yuda otro kaminda bo por’ -Michel La Haye, direktor Krus Kòrá

Aktualmente Krus Kòrá no ta haña sèn di gobièrnu arubano. Miéntras ku poko tempu pasá a bisa ainda ku nan lo no yuda esnan indokumentá i ku esakinan mester bai organisashonnan di ayudo manera Krus Kòrá numa. “No a hasi palabrashon ku gobièrnu tokante di esaki. Pero tur hende ku apelá na nos, nos ta purba yuda. Pa nos no ta relevante di unda bo ta bini.”

La Haye ta apelá si na pueblo pa ‘yuda otro’. “Tin asina tantu hende den problema. Kuida otro, sostené bo bisiña, chèk bo bisiña si e ta bai bon ainda. Yuda otro kaminda bo por.”

‘E situashon a bira hopi malu’-Mitchell Horsford, manager na Krus Kòrá Sint-Maarten

Na Sint Maarten ku e donashon di Hulanda Krus Kòrá por yuda 3200 famia pa tres luna, e hefe di mishon Fanny Swarte ta bisa. Famia chikí ta haña 83 dòler pa dos siman ku kua nan por hasi kompra. Famianan grandi di kuater te seis persona ta risibí 183 dòler pa dos siman.

Un reportahe di Tim van Dijk

“E situashon a bira hopi malu ku un trènt enorme kaminda hende di bèrdè mes mester di kuminda”, manager Mitchell Horsford di Krus Kòrá ta konkluí.