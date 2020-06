DEN HAAG – Mitch Henriquez (42) a fayesé 28 di yüni 2015 despues di un aresto violente na Den Haag. Sinku aña despues den e mésun luna tin marcha di protesta di Black Lives Matter i ta menta su nòmber. Ministerio Públiko ta rekonosé ku a usa muchu violensia ku su aresto, pero ki konsekuensha e rekonosementu aki tabatin?

Pa Mitch su famia e último sinku añanan tabatin kasonan den korte i finansieramente nan a keda bashí, nan ta bisa. E ruman muhé di Mitch, Lila Henriquez, a habri un Go Fund Me page pa ‘por sigui lucha pa hustisia pa Mitch i otronan manera dje’.

Añanan sin selebrá nada

Lila ta biba na Aruba kaminda Mitch tambe tabata biba. E tabata na Hulanda di vakashon na ora ku a arest’é. Ta su hasimentu di aña pero añanan largu e no ker a selebrá. “Mi tabata sinti manera no tabatin nada di selebrá. Mi ta hasi aña den e luna ku a mata mi ruman hòmber.”

A eksonerá kasi tur e polisnan. Kasi mi no por a lucha mas – Lila Henriquez, ruman di Mitch

Aktualmente ta poko mas mihó, e ta konta emoshonalmente. Un tempu mi a brua. Mi no por a lucha mas. A kambia asina tantu kos den e kaso di korte aki. A eksonerá kasi tur e polisnan.”

E echo ku ta menta Michel su nòmber – Lila ta usa su nòmber kompleto kariñosamente – na e protestanan di Black Lives ta pon’é sinti bon. “E protestanan ta duna nos forsa atrobe. I ta duna ami forsa pa sigui lucha. Nos ke hustisia, pero e proseso ta dura añanan largu.Ta añanan di gastu di proseso, abogado i detective. Mi a bai biba serka mi mama i mi a hür mi kas. E kaminda no ta fásil.”

Apénas e polisnan a parse dilanti wes

E abogado di e famia, Richard Korver ta konfirmá ku mester di hopi pasenshi pa persiguí polis. Ounke ku e tin tiki material pa kompará. “Apénas ta trese polis dilanti wes. Ta masha spesial ku e kaso aki a yega asina leu.”

E abogado ta komprondé ku e famia a kuminsá un akshon pa kolektá sèn. Mi ta hasi tur kos pro deo. Mi mes tambe a hinka sèn den e kaso. Nos a kontratá hende ku por lesa lep, detektive pa buska imágen, hopi kos. Tur esaki ta kosta sèn.”

E proseso no a kaba ainda

Korver a start un di dos prosedura di artíkulo 12, despues ku Korte den su veredikto a bisa ku por a persiguí e kuater polisnan ku a sali liber pa keda sin duna yudansa. “E ora ei mi a bisa fiskal ku e por a persiguí e otro polisnan tambe. El a kontestá ku e no tabatin intenshon di hasi esaki.” Un prosedura di artíkulo 12 ta un keho formal tokante no persiguí kasonan kastigabel.

A kondená e polis ku a tene Mitch den nekklem pa seis luna di kastigu kondishonal. E polis a bai den kasashon.

Tambe e abogado a rekurí na Korte Oropeo pa Derecho Humano. Korte oropeo mester hasi e investigashon spesífiko di e aktuashon di e polisnan ku segun Korver tabata asina malu. E kaso ta kana pero por dura hopi aña ainda.

’41 kaso di fayesementu desde 2016 i niun polis dilanti wes’- Jair Schalkwijk, Control Alt Delete

Despues di e aresto fatal di Mitch Henriquez, Control Alt Delete, un organisashon kontra profilashon étniko a registrá kuantu hende a muri durante òf despues di un detenshon. Reshèrshi mes no ta konta kuantu hende ta muri durante di un detenshon. Solamente e kasonan kaminda un hende a muri di un bala di polis ta publiká den e listanan anual di reshèrshi.

“For di yanüari 2016 nos a registrá 41 kaso di fayesementu. Kasi mitar di nan tin un desendensia di migrante”, Jair Schalkwijk di Control Alt Delete ta konta. “Den tur 41 kaso for di 2016 Ministerio Públiko niun bia no a trese un polis dilanti wes komo sospechoso.

I esakinan ta e kasonan ku ta konosí. “Ta difísil pa haña un bon bista riba loke a sosodé den sierto aresto, p’esei nos a pidi ministerio públiko pa ta mas transparente.”

Komparashon ku George Floyd

Schalkwijk ta mira similaridatnan entre loke a sosodé ku Mitch Henriquez i ku George Floyd. “Tur dos tabata hòmber pretu, sin arma i riba ningun manera no tabata menasante pa polis i públiko.”

Lila tambe ta pensa ku tabatin motibunan rasista. “Ta difísil pa prueba pero mi ta kere Mitch su koló i su aksènt a pone e polisnan aktua mas agresivo. Mi ta kere ku si tabata un hulandes blanku e kos lo no a kaba asina.”

E famianan di Mitch riba 28 di yüni ta organisá un konmemorashon na Aruba i na Hulanda.