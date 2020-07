ORANJESTAD/HILVERSUM – Caribisch Netwerk-correspondent Koresponsal di Ret Karibense Sharina Henriquez a hasi denunsia di un aresto sin rason i e daño di imágen ku el a sufri komo konsekuensha. A arestá Henriquez riba 22 di mart ora e tabata hasi su trabou komo periodista fuera di e toka de keda ku gobièrnu di Aruba a instalá durante di e krísis di corona.



Segun Wensly Francisco, miembro di direktiva di e Asosiashon Hulandes di Periodista (NVJ, Nederlandse Vereniging voor Journalisten), Hulanda mester aktua ku mas firmesa pa garantisá libertat di prensa i prensa independiente na e islanan. “No mester usa e státùs outónomo di Aruba i e otro islanan Kòrsou i Sint Maarten komo èksküs pa no atendé ku “violashon di libertat di prensa.”

E minister hulandes di Media, Arie Slob, den un reakshon na Ret Karibense ta laga sa ku e no ta mira un motibu pa un maneho di media pa henter Reino.

Konsternashon na Den Haag

Na Den Haag a reakshoná ku konsternashon riba e aresto i a hasi pregunta den Kamer (parlamento). Minister Slob ta keda para ariba ku Maneho di Media ta un propio responsabilidat den e paisnan di Reino. “Reino por meta den esaki solamente si e funshon di garantia di e prosesonan demokrátiko i di estado di derecho normal den un pais no funshoná adekuadamente”, segun Slob. “No tin motibu pa esaki awor.” Entretantu a kanselá e toke de keda na Aruba.

Segun Francisco ta e tarea di Hulanda komo èks kolonisadó pa sostené demokrasianan hóben manera Kòrsou, Aruba i Sint-Maarten ku prensa independiente i libertat di prensa.

Aresto Henriquez

A arestá Henriquez riba 22 di mart i e mester a keda den sèl tres ora. Pa infrakshon di e toke de keda e mester paga un but di 1000 florin arubano (mas o ménos 500 euro). Henriquez tabatin prueba di ta traha pa Ret Karibense huntu kuné na e momento di e aresto, pero polis no a rekonosé esaki.

Komo reakshon riba e aresto NVJ a duna gobièrnu arubano un atvertensia. Reporters without Borders tambe a apelá na outoridatnan pa laga e kaso bai. Entretantu a seponé e kaso. Henriquez ta kontinuá ku su denunsio:

Sharina Henriquez riba su denunsio (na hulandes)

Pavol Szalai di Reporters without Borders, departamento Union Oropeo: “Sharina tabata hasi su trabou. No por malusá e vírùs di corona pa limitá e trabou di periodista. Periodista ku mester traha bou di sirkunstanshanan difísil kaba den e parti karibense di Hulanda.” NVJ ta trata di duna asistensia na periodista arubano i a pone karchi di prensa di emergensia disponibel.

Libertat di prensa tin añanan kaba bou di preshon

E libertat di prensa i prensa independiente ya tin añanan kaba bou di preshon den e parti karibense di Reino. Na 2013 Transparancy International a skibi

den un rapòrt ku en general periodista ta gana un salario abou. Kompanianan di media pa nan entradanan ta dependé di e merkado di propaganda i finansiero privá, ku tin bia ta influensiá nan fuertemente. Segun Transparency International tin poko òf niun prekondishon pa protehá di e trahadónan di media.

Unesco tambe a bini ku un rapòrt na 2014 den kua tin pará ku riba papel tin libertat di prensa kompleto pero por lo demas tin masha poko kader legal moderno den kua periodista por traha seif.

Durante e krísis di corona a tene konferensha di prensa na Aruba i Kòrsou kaminda por a hasi solamente un pregunta òf tabata salta pregunta. Ora gobièrnu a keha tokante di esaki asta un dunadó di trabou a suspendé un periodista na Kòrsou. Entretantu a kanselá e suspenshon

Kasi no tin prensa na Islanan Ariba

Na Islanan Ariba (Sint-Maarten, Saba i Sint-Eustatius) despues di orkan Irma na 2017 a sobra un korant so, ku ta trahá na Sint-Maarten. Pa motibu di e krísis di corona e korant aki ta pasando hopi malu. No tin emisora públiko na e islanan.

Boneiru, Saba i Sint-Eustatius ta munisipio di Hulanda. Ke men sektor di media di e islanan ta kai bou di responsabilidat di Den Haag. Pero e islanan aki tin poko òf niun propio outlet di media i ta responsabel pa un gran parti di media na Aruba, Kòrsou i Sint-Maarten. E departamento di OCW na Rijksdienst Caribisch Nederland segun minister Slob ta hiba kombersashonnan tokante e fortifikashon di e sektor periodístiko na e tres islanan aki.