WILLEMSTAD – “Ta gruponan di kriminal ta tras di e kandelanan i e destrukshon”, minister di Hustisia Quincy Girigori ta bisa despues ku Kòrsou djaweps a pasa den un di dos anochi di disturbio, despues di e protesta masal di e dia anterior. Te awor a detené 55 sospechoso, entre nan e lider di e protesta Lon Mutueel.



minister di Hustisia Quincy Girigori (na hulandes)

Download e oudio aki

.

E minister ta papia di 120 kimamentu, ‘di chikí den un kliko te den un skol’. Brantwer ta bisa ku a mèldu 75 bia e anochi ku a pasa. Mayoria di e kimamentunan tabata trata di tayer, saku di shushi i yerba na kandela. Pero tambe un kas, un ofisina i un klas di skol básiko Pedro Luis Brion na Steenrijk a kima.

Bosero di polis Imro Zwerwer ayera na televishon a papia di un ‘situashon di terorismo’. Pero minister Girigorie ta papia di trabou di ‘kriminal’.

“Ta eksistí e sospecho ku a insentivá e hendenan aki i kisas a paga nan pa hasi sierto trabou.”

E ta bisa ku e destrukshonnan no tin nada di hasi ku e inkietut sosial i e ekonomisashonnan i e malkontentu ku gobièrnu. “Pero e situashon di ayera nochi tabata pisá i doloroso. I a duna un sintimentu sin poder pasobra tabata difísil pa kontené e kantidat di kimamentu .

OM ta buska e sakiadónan

Entretantu Ministerio Públiko (OM) a yama hende ku a hasi nan mes kulpabel na destrukshon i sakeo pa mèldu nan mes. Den un komunikado di prensa titulá ‘Hustisia lo dil ku e kriminalnan’ OM ta bisa ku lo distribuí e kantidat di imágen ku a saka djárason último di e sakiadónan pa haña sa ta ken nan ta. Es ku no mèldu boluntariamente, despues por konta ku un kastigu mas pisá. Ta yama siudadano tambe pa manda whatsapp di potrèt i vidio di sakeo i sendementu di kandela i otro destrukshon pa polis.

Sindikatonan ta solidario

E sindikatonan ta solidario ku e protestanan di djárason pasá, ounke mayoria di e lidernan no tabata presente durante di e demonstrashon. Frensley Sillie si a kana ku nan. E ta presidente di BTG, e bònt pa trahadó di gobièrnu i e kolektivo Sentral Solidaridat Sindikal (SSS) den kua tin dies bònt reuní. “Gobièrnu mes a provoká e eskalashon.”

Frensley Sillie

Download e oudio aki

.

Miembro di direktiva Gregory Wilson di e sindikato di gobièrnu di mas grandi ABVO ta splika ku nan lo keda den kombersashon ainda. “Promé nos ta bai via e kanalnan apropiá i ta sigui den e diskushon. Pasobra si nos bai para banda di e rebeldenan mésora, esei tambe ta un motibu pa ataká nos. Pero si nos haña ku ta nesesario pa subi kaya, nos ta bai tambe.”

Gregory Wilson

Download e oudio aki

.

Hopi hóben den e disturbionan

Tabata espesialmente hóben ku tabata partisipá na e disturbionan. “Lógikamente”, Hayley Reinita-Canword ku ta trahadó sosial na skol i coach di hóben ta bisa.

Si bo tin hamber bo no por pensa i bo no por relativá kos. Por influenshá hóben lihé i nan no por relativá tampoko. Esei ta lógiko, pasobra e ta pas serka e desaroyo. Ke men adulto mester coach nan di un manera pa hiba nan den e bon direkshon. Si esei no sosodé, ya, e ora ei nan lo hasi kos asina.”

Hayley Reinita-Canword (na hulandes)

Download e oudio aki