Karta abierto na Hulanda no ta kai bon VVD, SP i CDA no ta mira nada den e karta kaminda 25 prominente ta skibi ku Hulanda ta pone eksigensia muchu severo. E ayudo (finansiero) mester sosodé ku un kurason mas kaluroso. “Nèt manera aktualmente no t’asina!”, e miembro di VVD André Bosman ta bisa. “Ta e representantenan di tur e kompanianan ei ku ta probechá di no paga belasten i ta laga e hendenan aya na kaya”, e miembro di Kamer di SP Ronald van Raak ta bisa. Bankero i fiskalista ku a skibi e karta tambe ta haña un puña: “nan tur a bira masha riku na Kòrsou, ma nan no a duna nada bèk’. Si ta na VVD, PvdA, i SP, komersio hulandes mester bai koperá ku Kòrsou. “VNO-NCW mester kuminsá paga ku invershon den e islanan”, segun Bosman (VVD).