WILLEMSTAD – E sindikatonan di gobièrnu na Kòrsou a pone tur nan speransa riba e kòmbersashonnan ku gobièrnu di Kòrsou ta tene e siman aki ku Den Haag tokante e problemanan di ekonomisashon na e isla. Hulanda ta proponé ekonomisashonnan komo kondishon na e isla pa duna fiansa di emergensia.

E pregunta ta sí, ku e manera ku Kòrsou ta ehekutá e ekonomisashonnan ta esun korekto. Segun e ekonomisashonnan anunsiá ta espesialmente hende den servisio di gobièrnu mester entregá hopi kaminda, ainda ta spar ámtenar kumbre un aña mas.

Den Tweede Kamer djárason a reakshoná asombrá riba esaki. D66, Groenlinks i PvdA ke e garantia ku e ‘kondishonnan severo’ lo no toka e pòtmòni di mas chikí. Pero esei ta gobièrnu di Kòrsou mes ta skohe, sekretario di estado Raymond Knops (Relashonnan den Reino) ta bisa.

Kontraproposishon di sindikatonan

Pa por kumpli ku e eksigensianan di Hulanda gobièrnu di Kòrsou a disidí pa kita 12.5 porshento di kondishonnan laboral di tur empleado di gobièrnu.

E kontraproposishon di e sindikatonan ta enserá entre otro: introdukshon di un struktura di salario nobo; e tret di salario ku no a paga ainda; kumplimentu ku regla pa duna sobresuèldo i un kombenio di enseñansa. Ta trata di un seri di proposishon ku a yega di a hasi na gobièrnunan anterior.

‘E kontraproposishon no ta yega’

Gobièrnu di Kòrsou no ta bai di akuerdo ku e kontraproposishon di e sindikatonan: “E proposishonnan di e sindikatonan no ta kondusí na un bahamentu di 12,5 porshento riba e pakete total di kondishon di labor di tur e personal di gobièrnu.”

Minister Armin Konket ta bisa ku gobièrnu ta keda habrí pa un deliberashon konstruktivo ku e bòntnan pero ku e ke un kontraproposishon nobo. “Mester ta un proposishon ku ta kontribuí na alkansamentu di e meta intenshoná i ta kumpli ku e siguiente kriterionan: Mester ta relatá na tur kondishonnan laboral i pa tur miembro di personal. Tambe e deskuento total riba e pakete total di kondishonnan laboral mester ta 12.5%.”

Sindikatonan ta ninga di entregá 12.5 porshentoVakbondsvoorzitter (ABVO), Adrie Willems, zegt dat de leden op 11 en 24 juni nadrukkelijk de 12.5 procent korting hebben afgewezen. “Als de overheid toch eenzijdig het besluit neemt dan wordt zij verantwoordelijk gesteld voor het ontstane conflict”, zegt Willems.

Presidente di ABVO, Adrie Willems, ta bisa ku miembronan riba 11 i 24 di yüni enfátikamente a nenga e rebaho di 12,5 porshento. “Si tòg gobièrnu tuma e desishon di un banda so e lo keda responsabel pa e konflikto ku a surgi”, Willems a bisa.

“Na promé lugá nos ta den servisio di gobièrnu di Kòrsou i no di Hulanda. Hulanda i CFT no por disidí pa pone preshon riba gobièrnu di Kòrsou pa motibu di e krísis di corona”, Willems ta bisa.

“Nos ta haña ku Hulanda mester yuda den un situashon di krísis i di kalamidat”, e lider di sindikato ta agregá. Si gobièrnu di Kòrsou tòg mantené e rebaho di 12,5 porshento e ora e bòntnan ta menasá di ‘bringa esaki’.

Ta ekonomisá sino no tin salario Segun minister Armin Conquet (Gobièrnu i maneho) niun hende no tin benefisio pa bringa ekonomisashonnan. “E riesgo ku nos ta kore ora nos bisa Hulanda nò ta ku fin di ougùstùs nos lo no tin sèn pa por kumpli ku e obligashonnan finansiero”, Konket ta bisa.

“Si Hulanda keda mantené su posishon, no tin sosten pa nos likiditat. Ta imprudente pa riska esaki.”



Demonstrashon nobo

A planeá un demonstrashon nobo atrobe pa djabièrnè ku e título: ‘Manifestá pa enseñansa, un mensahe pa Hulanda.’ Ta un mensahe direkto na Hulanda, segun Marbella Felipa, presidente di e sindikato nobo di enseñansa DOEN. “Definitivamente no por kòrta den enseñansa”, e ta bisa.

Marbella Felipa (na Hulandes)

E sindikatonan di enseñansa na Aruba i Sint Maarten ta sostené e manifestashon. Tambe Felipa ta ferwagt solidaridat di personal di enseñansa karibense na Hulanda. E promé minister di Kòrsou Eugene Rhuggenaath tin komprensahon pa e punto di bista di e sindikato nobo.

Rhuggenaath ta bisa ku ainda no a tuma un desishon en kuanto e ekonomisashonnan den enseñansa. “Asta i pidi Hulanda pa yuda drecha e kalidat di enseñansa na Kòrsou”, segun Rhuggenaath.