ORANJESTAD – “Gobièrnu mester kumpli ku su promesa pa deklará 6 di desèmber komo dia di luto nashonal pa nos keda kòrda ku esaki no por sosodé nunka mas. Te awor nan no a hasi nada”, Maria Anastacia, tanta di e dos ruman hòmbernan chikí Rishandro i Eugene ku a mata dos aña pasá.

E famia ta kana huntu den e protesta kontra abusu di mucha di e grupo di akshon Ta Basta! Riba djabièrnè 3 di yüli tabatin un total di tres grupo di protesta ku a trese mas ku 800 hende riba pia. Esaki ta un kantidat grandi pa Aruba i ta remarkabel ku tin hopi hóben ta demonstrá.

reportahe di Sharina Henriquez

Ya pa simannan kaba tin un revitalisashon di protesta kontra e problema persistente aki na e isla. Gobièrnu a primintí despues di morto di e dos ruman hòmbernan na 2017 ku e lo duna abusu di muchu un prioridat hopi haltu. Nan a lansa e plan di krísis sosial den un fondo separá. Pero for di e hopi reakshonnan di e último simannan i riba kaya djabièrnè, ta sali ku hende ta haña ku tabatin muchu tiki resultado.

Kastigu mas haltu

E protesta asta parse un ripitishon di e último protesta grandi na 2011. Atrobe tin akshon pa un enfoke mas severo pa espesialmente abusu seksual di menor di edat. Parlamento a rekonosé e problema aki dies aña pasa kaba. Pero ta te siman pasá numa nan a aseptá e lei ku a primintí ku kastigu mas haltu pa e malechornan.

Pero esnan ku ta hiba akshon ta haña ku e kastigunan mas haltu no ta bai basta leu ainda. Ademas mester di mas medida. Tambe e puntonan di akshon no ta parse nobo i ta mustra ku Aruba tabatin tiki progreso. E manifesto di Ta Basta! kasi parse un kopia di esun di 2011. E tempu ei 10 mil hende a firma, aworakí 12 mil.

Ta trata atrobe di asuntu manera reforsamentu di instanshanan krusial den e lucha kontra e abusu di mucha. Manera di polis di hubentut i moral, ayudo di víktima, voogdijraad, enseñansa i asuntunan sosial. Ta pa e motibu aki hopi kaso di abusu ta keda sin trata hopi tempu òf no ta trata na mes.

‘Nos no ke palabra mas sino akshon’

Gobièrnu a primintí pa sinta na mesa otro siman ku e esnan ku ta hiba akshon. “E bia aki si nos ta serio, nos lo sigui”, un di e organisadónan Dany Marquez ta grita den e megafon. “Nos no ke palabra mas sino akshon”, e demonstrantenan ta kanta dilanti di parlamento i e edifisio di gobièrnu.

E ánimo pa hiba akshon ta mas grandi tambe for dia ku a lanta e grupo di Facebook Aruba sex offender, pedophile public registry. Ku relato di víktima ku pa promé bia ta sali for di anonimidat i ta mustra riba e perpetradó tambe. No tabata konosé esaki na e isla pa motibu di e tabú grandi.

‘Dia mi tabatin diesun aña un hòmber a abusá di mi’

“Nos t’aki pa kibra e tabú ei tambe”, Jamie Bareño ku ta protestá ta bisa. “90 porshento di e perpetradónan ta un persona konosí, ta sali for di e investigashon. Mi tambe a pasa aden. Dia mi tabatin diesun aña un hòmber a abusá di mi. E ta bini di un sírkulo di ”famia di pedofil i ainda e ta kana rònt liber.”