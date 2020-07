ORANJESTAD – “Pa un hende manera mi ku gusta papia, tabata teribel.”Rona Peterson a kai den un isolashon sosial durante e lunanan será den kas pa motibu di corona. Meskos ku hopi arubano di edat mayó.

por Sharina Henriquez

E lasonan familiar ta fuerte na e isla. Pero pasobra hende grandi di edat ta pertenesé na e grupo di riesgo, e kontakto tabata hopi ménos. Ademas e grandinan no ke molestiá nan yunan i otro famia.

“Nan no ke ta un molèster pa otro hende. Anto e ora ei ta mas fásil pa papia ku un hende straño”, Kim Visser ku durante di e lockdown di corona a traha boluntariamente komo buddy pa hende grandi di edat den soledat, ta bisa.

E proyekto di buddy ta un proyekto nobo di Krus Kòrá, e kordinadó di proyekto Indra Anthony-Pereira ta konta. “Pa algun aña kaba nos tin e programa Biba Bida yen di aktividat pa hende 65 aña bai ariba. Si, hopi bia na tin famia. Pero loke tambe nan ta sinti falta di dje ta kontakto ku hende di nan mes edat. Ku un hende di bo edat tòg bo por papia tokante otro tópiko i kompartí otro kos ku si bo papia ku bo yunan òf ñetunan.”

Ku corona tur aktividat planeá a para di bia. “E ora ei nos a introdusí e proyekto di buddy mas lihé. E intenshon tabata un pilot pero ku e eksperensianan di awor nos ta sigui. El a prueba di ta hasi un diferensia di bèrdat pa hende grandi di edat den tempu di corona”, segun Anthony-Pereira.

Tur siman 40 boluntario tabata yama desena di hende di edat na telefon. Den kuminsamentu ainda tabata kombersashonnan alegre, pero despues miedu a dal aden, Anthony-Pereira i e otro boluntarionan ta konta. Ademas e hendenan grandi tabatin masha nesesidat di informashon tokante e vírùs.

“Nan tabatin masha miedu i tin di nan no ker a sali ni den nan kurá.”

Tambe tabatin esnan ku a sinti nan mes stigmatisá, boluntario Minerva Huizinga-Santana ta konta. Nan tabata skucha e notisianan mundialmente anto tende kada bia ku ora bo ta bieu i no tin sufisiente aparato di respirashon ta kita bo for di e lista. Pasobra esnan hóben ta haña preferensia. Nan tabatin masha miedu i tin di nan no ker a sali ni den nan kurá.”

Erna Solognier ta bisa ku e ta haña inkreibel kiko e boluntarionan a hasi p’e i pa hopi otro. “E echo ku un hende ta pensa riba un otro hende pa mi ke men masha hopi. Kisas no no ta pensa asina mas, pero ami si.