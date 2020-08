KRALENDIJK – Aki dos luna ta dies aña pasá ku Boneiru a bira un munisipio ekstraordinario di Hulanda. Ounke awendia tin ménos protesta skèrpi kontra e kambio estatal, ainda tin bòrchi kantu di kaminda ku lema manera ‘Stòp apartheid hulandes’.

Tokante e pregunta kon e boneriano i e hulandes oropeo ta eksperensiá e situashon aktual, e opinionnan ta diverso:

Por Marit Severijnse e Nathaly Evertsz-Ipcedencia

E boneriano Sharon de Palm ta haña ku kuido di salubridat i empleo na Boneiru a mehorá. Segun e pobresa na e isla tambe por pasa. E ta haña si ku ta un desbentaha grandi ku e isla ta atraé mas turista i ku Hulanda ‘no tin komprenshon’ pa kultura boneriano.

Algun meter mas aleu, un trahadó lokal ta konta ku tin pobresa ku ta hasi doló na e isla i ku no tin sufisiente trabou pa e habitantenan lokal. E ta enfatisá espesialmente e sintimentu ku no ta trata e boneriano igual.

Amargura

Dos kos ta hala atenshon: desunion ta reina i e sintimentu di desigualdat t’ei na tur dos banda. E bonerianu ta sinti su mes komo un minoria riba su propio isla, miéntras ku e hulandes oropeo ta sinti ku no ta asept’é. Ounke esnan ku a puntra ta skohe nan palabranan ku kuidou, por ripará e amargura. “Ma nase na Hulanda pero for di mi di seis aña mi t’aki. Tòg nan ta bisa mi bai Hulanda bèk”, Therese Rosier ta bisa.

Protestanan skèrpi for di 10-10-‘10

E grupo di protesta Nos Ke Boneiru Bèk ya kaba tin añanan ta protestá kontra e státùs di Boneiru komo munisipio di Hulanda. Nan ke pa Boneiru haña státùs outónomo, manera Kòrsou i Sint Maarten. Esei lo ke men ku Boneiru por skohe un propio gobièrnu lokal. Marcha di protesta na 2014 / Potrèt di archivo: Belkis Osepa

E solushon parse simpel: “Bo mester respetá otro, no mas, no ménos”, e komersiante Marco ta bisa. E ta un hulandes oropeo ku tin 26 aña ta biba na e isla. Bo ta bini aki i bo ta biba bo bida. Bo ta adaptá i no kontrali.”

Munisipio ekstraordinario