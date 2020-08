ORANJESTAD – Den e último tres dianan Aruba a haña 49 kaso nobo di corona, un oumento remarkabel ku asta den e lunanan ku hopi infekshon, mart i aprel, no a okurí. P’esei Kòrsou ta sera frontera i arubanonan mester bisti kapa di boka obligatoriamente.

E infekshonnan nobo a tuma lugá espesialmente den nightclub den e área turístiko di Palm Beach i tambe den un gym. Hende ku entre 17 di yüli i 3 di ougùstùs a bai ei i tin síntoma, mester mèldu serka salubridat públiko.

Entre tantu a agudisá e medidanan di corona. Den pakus, supermerkado i otro empresa kaminda tin kontakto ku kliente, ta obligá pa hende bisti kapa di boka. Den transporte públiko i taksi tambe e ta obligatorio. Ainda lo no parti but. “Nos mester deliberá tokante esaki ainda ku Ministerio Públiko, segun hefe di kuerpo suplente Vanessa Tjon-Kock.

Sera bar

Un otro medida ta ku bar i nightclub mester sera inmediatamente. Kon largu e seramentu aki lo dura no ta kla ainda. “En todo kaso nos ta ferwagt dos siman”, promé minister arubano Evelyn Wever-Croes ta bisa.

Último dianan diferente negoshi di hóreka i tambe pakus a sera nan portanan preventivamente pasobra nan empleadonan tabata infektá. No ta kla kiko esaki lo ke men pa turismo. Aruba a habri su fronteranan espesialmente p’esaki, entre otro ku Merka, loke a pone e isla kore riesgo èkstra.

Pais bisiña Kòrsou tambe ta opiná esaki. Ku e brote nobo aki Kòrsou si a dal frontera sera mésora. Boneiru ainda ta tene e frontera ku Aruba habri, pero a introdusí karentena obligatorio di 14 dia. Hulanda ainda no a adaptá e konseho di biahe.

Kousa di e brote nobo

Si e brote a originá pasobra a laga turista drenta no ta kla. Mayoria di e infekshonnan ta bou di e habitantenan mes (52) i no turista (4), gobièrnu ta bisa. Segun promé minister i tambe minister di Salubridat Dangui Oduber ta arubanonan mes tin falta pasobra no opstante e kantidat grandi di aviso, nan no ta tene nan mes sufisientemente na e reglanan di higiena i distansha.

Pero Sharline Koolman ku ta lider di krísis na Direktiva di Salubridat Públiko, ta bisa ku mester di mas investigashon pa determiná si e vírùs a drenta bèk ku turista òf ku ta habitante a plam’é. “Arubano tambe a biaha i studiante arubano ku ta studia den eksterior a bini Aruba.”

Turista prekupá

Aruba riba 10 di yüli komo úniko den Reino a habri frontera ku e pais di riesgo Merka. Motibu importante ta turismo. Na yüli a yega algu mas ku 13 mil turista di kua mayoria a bini di Merka. “Nos tin kontakto ku Merka i no tin niun indikashon ku, ku e brote nobo aki, Merka ta kontemplá sera e frontera ku Aruba”. segun Edwin Kelly, direktor di Direktiva Aviashon.

E turistanan ta mas prekupá, Ronella Tjin Asjoe-Croes di e outoridat di turismo ATA ta bisa. “Nan ta puntra si ta seif ainda pa bishitá Aruba.” E ekonomia di e isla ta dependé kompletamente di turismo.

E pèrdida pa motibu di corona ta enorme. Asina turismo na yüli a baha ku 97% kompará ku yüli di aña pasá.