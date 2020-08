DEN HAAG – Aruba, Kòrsou i Sint Maarten atrobe no a yega na un akuerdo ku Hulanda tokante sentenáres di miónes di fiansa di corona. Tòg e islanan tin ‘speransa’ i ta ‘mas optimista’.

E asina yamá Entidat Karibense di reforma ta loke ta stroba e deliberashonnan. E islanan ta teme ku via un instituto asina ta mandatario hulandes so ta bai determiná kon ta saka e sèn fiá.

‘Mas espasio pa negoshashon’

Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ta bisa ku asina no ta sobra masha di nan outonomia. Nan ke firma solamente si nan tambe tin un propio representante den e Entidat di Reformashon. Tambe e islanan ke e posibilidat pa ofisialmente apelá si aworó nan no ta di akuerdo ku e enfoke hulandes.

Na promé instansha Den Haag tabata ke pa e islanan firma banda di e krus chikí. E representantenan di gobièrnu di e islanan djabièrnè despues di e Konseho di Minister di Reino ta bisa ku nan ta mira un tiki mas ‘komprenshon i espasio’ na banda hulandes.

“Bo no por drenta un negoshashon bisando: no tin niun milimeter di espasio pa negoshá. Mi sintimentu ta ku tin moveshon”, segun representante di gobièrnu Anthony Begina di Kòrsou. “Mi tin speransa”, René Violenus di Sint Maarten ta bisa.

Islanan ta di akuerdo ku e kontenido

Si ta trata di e kontenido di e plannan pa reforma, e islanan kasi ta riba e mésun liña ku Hulanda. Por ehèmpel den e pakete tin punto di akshon pa reforsá e ekonomia, baha e gastunan di e sektor públiko i pèrkurá pa mas sèn drenta na servisio di impuesto.

Bou di direkshon di e mesun Entidat di Reforma ei lo bini kambio tambe riba tereno di kuido, hustisia i enseñansa. Ke men e islanan no solamente ke firma delantá pa e plannan, sino nan ke por disidí huntu durante e ehekushon di e plannan.

Na sèptèmber tin un Konseho di Minister di Reino atrobe na Den Haag.

Miéntras tantu ku no tin un dil í e islanan no ta kumpli na e kondishonnan ku a stipulá, lo no bini sèn tampoko. Esei ta e mensahe ku sekretario di estado Raymond Knops (Relashonnan den Reino, CDA) for di yüli ta para ariba.

Aruba ta kana dilanti i Kòrsou ‘kasi’ ta kumpli ku e kondishonnan ku a pone anteriormente. Por ehèmpel Aruba a baha e gastunan di salario pa ámtenar ku 12,5 porshento kaba. Gobièrnu di Kòrsou ke pasa e mésun kondishon, pero mester hasi e desishon aki ofishal ainda. Sint Maarten ta kana atras, Knops ta bisa.

Por lo pronto 11 di sèptèmber ta e próksimo Konseho di minister di Reino, pero por sera un dil mas promé. E simannan binidero e islanan ke sigui negoshá ku Hulanda.