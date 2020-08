KRALENDIJK – Ounke Boneiru no tin kaso di corona aktivo, a menta e isla sí den e último debate di corona di Tweede Kamer. A aseptá un moshon di D66 pa hasi tèst di corona obligatorio pa biahero pa Boneiru.

Un hende ku ta aploudí e moshon aki ta Maarten Cuppen di Huisatstlab, un laboratorio na Hulanda. “Keda sin tèst obligatoriamente promé ku bai fo’i tera, mi no ta komprondé nada di esaki. Ku tur e konosementu ku mi a akumulá, mi ta kunsumí hopi.” Huisartslab ta tèst entre otro biahero di Corendon i TUI. Tòg tin bia e parti obligatorio sa faya den práktika.

23 yüli tabatin un pasahero kurasoleño infektá na bordo di un avion for di Hulanda pa Boneiru, kaminda e buelo a baha na Kòrsou tambe.

Di e 300 pasaheronan boso a tèst 112 hende djis promé ku salida; pakiko?

“E hendenan aki a hasi un tèst di hòrgel kaba i nan tabata negativo. Di repente e epidemiólogo Izzy Gerstenblut a eksihí e swab di nanishi i garganta i a menasá di manda e hendenan aki bèk ora di yegada si no hasi e tèst aki promé ku salida. TUI a haña pèrmit pa bai ku e hendenan aki si e resultadonan tabata konosí promé ku aterisahe na Kòrsou. Na Schiphol a mèldu algun hende ku no a tèst serka nos anteriormente, entre otro e mener aki. Tin notisia ku ta bisa ku el a hasi e tèst di hòrgel anteriormente kaba i ku e tabata negativo, pero esaki no ta bèrdat. A anunsiá e resultado 18.30 or ora di Hulanda. Nos no sa unda e avion tabata na e ora ei.

Ke men kon ku bai bini e mener aki lo a bula? No opstante e resultado?

“E konklushon ei ta korekto i esaki lo mester a sosodé hopi mas bia.”

Kuantu bia esaki sa sosodé? (Pasahero ku no a tèst)

Nos ta suponé ku esaki sa sosodé mas bia. Anteriormente nos a informá outoridatnan tokante e presensia di un otro persona ku a tèst positivo na Kòrsou. Nos no a duna e mener un dokumento di biahe. Dos dia despues el a bula bai kas tòg, nos no sa ku kua kompania.”

Kon boso a haña sa esaki?

“Mener a pidi e resultadonan di tèst na nivel di laboratorio. No ta duna esaki; e resultado ta: bo tin e òf bo no tin e”

Ta trata solamente di buelo ku ta bini aki, òf pa otro ruta tambe?

“Nos no sa kiko ta sosodé na otro ruta. Pero asina bo ta krea transporte di vírùs, no ta bèrdè? No solamente na Hulanda sino na e islanan tambe.”

Schiphol tin un kaya di tèst kaminda pasahero for di área di riesgo por tèst pero esaki no ta obligatorio. Esaki por bai bon segun bo?

“Si tèst i prosesá na e manera bon. Espesialmente si e tèst ta ménos invasivo (tèst di hòrgel na lugá di swab di nanishi i garganta) hende lo hasié mas lihé.”

Epidemiólogo Izzy Gerstenbluth den un spich riba vidio a duna e siguiente splikashon tokante e Yu di Kòrsou infektá: “E sensitividat di e tèst di hòrgel ta un tiki ménos. P’esei nos ta skohe pa e swab di nanishi i garganta. Den un pais kaminda e vírùs ta hopi plamá e dos tres hende ku bo no haña no ta importá tantu. Den nos situashon sí. Ora e kompania di aviashon a hasi esaki konosí, algun biahero a hasi e tèst di hòrgel kaba. Esaki tabata un kos di un bia pa nan. Por ta e mener no a hasi e tèst di hòrgel, pero loke ta importante ta ku el a tèst. A isol’é i a monitòr e hendenan rònt di dje. E daño a keda limitá.”

Mester di un kambio di lei

Komo munisipio ekstraordinario Boneiru, kontrali na Kòrsou, no por eksihí pa bishitante laga tèst nan mes, algu ku segun Rob Jetten i parlamentario Jan Paternotte (tur dos di D66) mester kambia. Mester di un kambio di lei pa obligá tèst di corona pa Boneiru. Aktualmente solamente un karentena obligatorio ta posibel via un lei di emergensia.