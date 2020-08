WILLEMSTAD – “Último tempu tabata un temporada yen di strès pa nos. E ta ainda”, Djanaira, kolaboradó di kuido na Fundashon Birgen di Rosario ta bisa. E instansha ta ofresé kuido ku estadia na hende grandi di edat. Un grupo masha vulnerabel si ta trata di e vírùs di corona.

E kolaboradónan aki no ta haña bónùs. Probablemente nan lo asta mester entregá 12.5% di nan salario. I esei ta marga.

Djanaira, Djanilla i Shahaira* ta tres trahadó den kuido ku ke konta nan relato tokante e tempu di corona. Pa motibu di privasidat nan ta preferá di no yama nan na nan nòmber.

Traha shete dia pa siman.

No opstante ku sobrá di e isla tabata den un lockdown severo, henter e personal di Birgen di Rosario a sigui traha normalmente. Shete dia pa siman. Pasobra mayoria di e hendenan grandi ta biba den e instansha fultaim. “No solamente nos mester tene masha kuidou kiko nos ta hasi den e temporada aki, esaki ta konta pa nos famianan i amigunan tambe”, Djanella ta konta.

Kasi seis luna kaba, e kolaboradónan i nan famianan mester tene kuenta ku e kontagiosidat di e vírùs di corona. Esaki ta enserá ku nan mester evitá lugá ku hopi hende, nan no por djis bishitá amigu i famia, i asta nan no por bai supermerkado. Djis pa nan no infektá pa aksidente ku e vírùs di corona ku despues nan por pega e hendenan grandi kuné.

‘Úniko ku nos ta hasi ta traha i bai kas’

– trahadó di den kuido Shahaira

“E úniko ku nos tin lunanan kaba ta hasi ta traha i bai kas. Tur dia atrobe. Nos no tin bida sosial mas. Pasobra awor nos ta bai gana ménos tambe, nos no por hasi nada agradabel pa nos mes mas”, Shahaira ta konta. E trahadónan den kuido ta konta ku e entrega di 12,5 porshento tin influensha grandi i ta trese hopi strès den nan famianan.

Segun Djanaira e rebaho di salario tin hopi influensha riba nan motivashon tambe. “Bo no por bai bo trabou ku e mésun motivashon i pashon, si bo sa ku fin di luna bo no por paga bo resibunan mas.”

‘Nò kontra 12,5%

Sindikato CBV (Curacaose Bond van Werknemers in Verplegende en Verzorgende Instellingen) ta sali na interes di e kolaboradónan den kuido. E bònt tin un punto di bista kla: ‘Nos ta bisa nò kontra 12,5%, Johnsel Djaoen presidente di CVB ta bisa. “Esaki ta konta pa tur kolaboradó den kuido na e isla.” E presidente ta haña lástima ku gobièrnu no ta deliberá e desishon aki ku sindikatonan promé i e ta keda lucha te ora kambia e desishon.

E kolaboradónan ta komprondé ku gobièrnu mester ekonomisá: “Nos no ke bónùs, manera e trahadónan den kuido na Hulanda” Djanella ta konta. “Ma lo ta masha dushi si gobièrnu rekonosé e trahamentu duru den tempu di corona i komo gratitut di tur manera no kita for di nos salario.”

*e nòmbernan ta konosí serka redakshon