WILLEMSTAD – “Último tempu ta mira un oumento di e kantidat di atrako violente riba kas di biba”, bosero di polis Imro Zwerwer ta bisa. Segun e, e ladronnan ta mek espesialmente riba empresario ku tin suma grandi di plaka den kas.

For di kuminsamentu di aña a kometé 171 atrako. E atrakonan a tuma lugá espesialmente na kuminsamentu di aña i na yüni i yüli, despues ku a anulá e lockdown.

“Polis por hèndel e oumento si, pero no ta solamente algu pa polis solushoná. E siudadano tambe mester yuda.” Segun Zwerwer hopi bia e ladronnan sa unda e empresarionan ta biba. “E ora ei, si bo tin suma grandi den kas ta bo mes a buska.”

Natasja Gibbs tin su propio kompania di taksi na e isla. “Komo shofùr di taksi bo ta traha ku hopi plaka kèsh. Esei ta hasi e riesgo di atrako mas grandi. Ami ta tene kuenta sigur ku mi por ta un blanko. Ke men mi no ta warda plaka kèsh na kas. Mi ta depositá mi sèn mésora den e mashin di plaka. Banda di esaki hopi kolega tin mashin di swaip den bùs.”

Maria Mensing di libreria Mensing Caminada ta bisa ku e no ta warda suma grandi di sèn na kas. “Mi ta spanta mashá sí di e desaroyo aki. Bon mirá mi no tabata prekupá p’esaki niun ora, pero awor sí.” Mensing no por imaginá su mes ku e ladronnan lo por sa si e ta warda sèn na kas. Pero komo prekoushon e no ta hasi esaki.

Ladronisia ku violensia no a oumentá

Segun fiskal Clarelli Hato-Willems te awor e kantidat di ladronisia ku violensia (esta inkluso atrako pafó di kas) no a oumentá kompará ku aña pasá. E ta bou di e promedio nòrmal.” E medidanan di corona a yuda segun e. Pero Ministerio Públiko ta mira un desplasamentu pa atrako riba kas di biba.

“Di e 11 ladronisianan ku violensia den luna di ougùstùs, 10 ladronisia ku violensia a tuma lugá den un kas di biba”, e fiskal ta bisa.

Polis ta empeñá pa mas visibilidat den e barionan di biba. “Nos ta analisá ki ora mayoria di atrako ta tuma lugá. Durante di e tempu ei nos ta pèrkurá pa mas visibilidat den e barionan di biba”, Zwerwer ta splika. Tambe polis ta empeñá pa mas prevenshon. Ademas gobièrnu a start un kampaña pa siudadano tokante loke nan mes por hasi pa prevení atrako.