KRALENDIJK – “Mi mes no tin miedu di haña e viro di corona. Mi ta evitá grupo grandi di hende, pero mi tin miedu pa mi yu hòmber. E ta traha na aeropuerto”, Stanislao Valentijn ta bisa.

E boneriano di 64 aña ta haña ku ta bon sí ku e medidanan a bira mas severo na e isla. Hopi tempu Boneiru tabatin dos kaso so. Pero pa motibu di e kantidat di infekshon, aktualmente 37, i 1 morto, for di awe Boneiru tin un ‘lockdown leve’ ku por lo pronto lo dura dies dia.

Esaki ke men espesialmente ku hóreka mester sera. Restorant por entregá kuminda ainda òf por buska kuminda te dies or di anochi. Otro negoshi ku no ta nesesario tambe mester sera. Asina tambe skol di deporte, barberia i salòn di beyesa, i kasino.

Sinembargo for di kuminsamentu di e krísis, ta e sektor di hóreka a haña e slanan di mas duru. Na 88 Snack a kita tur stul i banki. “Asina bo ta sòru pa niun hende no keda pega”, un kolaboradó ta bisa. Ta pèrdè entrada, pero e ta bisa ku e ta komprondé e medida. “Ta lástima, pero esaki ta mihó ku mas kaso di corona. Sino nos ta haña medida mas pisá.”

Floho

E situashon aktual a lanta e habitantenan for di soño. Manera Anneke Jansen. Meskos ku hopi habitante di Boneiru den kuminsamentu di e krísis di corona el a tene su mes na e ‘reglanan’. “Na un sierto momento mi a bira floho, pero mi ta bai tene mi mes nan nan atrobe”, e señora hulandes ku tin añanan ta biba na e isla kaba, ta bisa.

“Bo konosé kasi tur hende na Boneiru. Aktualmente tin angustia, e kos ta yega hopi mas serka.”



Skolnan ta keda habrí

Den mayoria di kompania for di poko tempu ta obligatorio pa bisti tapaboka i mantené 1,5 méter di distansha. Skolnan lo no sera pero esaki ta trese hopi diskushon riba social media; hopi mayor ta prekupá pa un brote na skol. Ounke ku médiko di GGD Marian Luinstra-Passchier djasabra pasá a indiká ku e muchanan apénas por plama e viro. E plamamentu na Boneiru ta espesialmente na trabou i den kontaktonan sosial despues di trabou, segun e médiko.

E outoridatnan lokal a subi e kòntròl i pa Boneiru ta konta ku for di Hulanda entretantu e konseho di biahe a bira oraño. Ke men, nada di biahe di vakashon, biaha pa e islanan solamente si ta nesesario.

E otro islanan

Na Aruba i Kòrsou tambe e medidanan ta bira mas severo. Aruba mundialmente ta number un ku e kantidat di mas haltu di infekshon pa habitante (te awor 3587). Djabièrnè pasá outoridatnan a agudisá e toke de keda: for di dies or di anochi niun hende no por sali riba kaya mas. Di tur isla Aruba a haña e sla di mas duru, ku entretantu 24 morto di corona registrá.