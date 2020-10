ORANJESTAD – E konstrukshon ku a pensa pa e proyekto di konstrukshon nobo i renobashon di Hòspital Horacio Oduber (HOH), ta hasi e asuntu ‘muchu kompliká’ pa por laga e úniko hòspital ku Aruba tin funshoná bon. “Esaki no ta na benefisio di e kuido tampoko”.

Esei Freek Korver, presidente interino di e direktiva di hòspital, kende ta bai e luna aki, ta haña. E ta bisa ku , ku ‘asombro grandi’, e ta mira e rekonstrukshon ku ya ta dura hopi aña i ku hopi mion di gastu èkstra, ku finalmente lo bini pa kuenta di e pagadó di belasten.

Pero hòspital mes no ta partido den e rekonstrukshon, ku tur problema ku esaki ta trese kuné, Korver ta bisa. E tereno ta di gobièrnu ku ta hür e ku Soga. E fundashon aki a bira doño di e edifisio di hòspital pa asina por ehekutá e rekonstrukshon. Soga ta hür e edifisio ku gobièrnu kende ta hür e ku Hospital Horacio Oduber.

“Mi ta kere ku bo por komprondé ku esei no ta un konstrukshon masha efisiente. I ku nos tabatin problema grandi tambe ku e edifikashon. Esaki a pone kuido “na algun parti para tambe un temporada, pasobra tabatin molèster di holó stinki, huma, awa i boroto.

Pero ta gobièrnu so por akudí direktamente na Soga ku e trámitenan di konstrukshon. Ademas Korver ta mira ku polítika ta mete muchu den e responsabilidatnan di hòspital. “Esakinan ta hopi liá na otro aktualmente.” Loke ku ta hasi e kos difísil pa tur partido segun e.

E manager di hòspital ta konsehá anto: “Pasa e hòspital ofer pa hòspital i lag’é mes manehá esaki ku e fluhonan adekuá di sèn. Komo doño esaki ta duna nos un posishon mas fásil i mihó riba e merkadonan finansiero. I ku esaki e ta pèrkurá pa e distansha di kuido di salubridat i polítika, e Pais, tambe bira diferente. E ora ei bo ta haña un diskushon di kontenido hopi mas sano ku otro. Mihó ku si e ora ei ta trata solamente di, bisa, e edifisio i e hür.”

Aruba su úniko hòspital ta pasa hopi trabou: for di 2018 e tin un debe di miónes i e tin un aña yen di insidente karu tras di lomba. Ku den e aña aki e krísis di corona.

Pero Korver no ta mustra pafó so pa aklará e sifranan kòrá di e último añanan: hòspital mes tambe por funshoná mas efisiente i bou di mihó kòntròl. “Último añanan nos no tabatin sufisiente bista tampoko riba kiko tabata sosodé den e organisashon.” Den un aña i mei awor hòspital ke ekonomisá 18 mion florin (rònt di 5% pa 10% di nan volúmen di benta). Pero asta asina ainda tin debe tambe di den pasado i e menasa e aña aki di mas ekonomisashon pa motibu di e krísis di corona riba e entrada di e hòspital.

En todo kaso ku un kontribushon di un bia di gobièrnu arubano òf di Hulanda, Korver ta bisa, banda di un organisashon regla mas eksakto, e hospital lo por sigui bon riba su mes pia. “I ku nos por ofresé e kuido di nivel haltu ku bo por ferwagt di un hòspital. Lo tabata trata di un kontribushon di entre 10 i 25 mion florin. Pero nos ta hasiendo esaki mas skèrpi ainda.