WILLEMSTAD – For di 2012 ombudsman ta hala atenshon pa bibienda kaminda a sera awa for di e ret di awa di pipa. Asta den e krísis di corona ainda ta kòrta awa na bibienda.

Esaki a sali for di un karta ku Keursley Concincion, Ombudsman di Kòrsou, huntu ku e Ombudsmannan di Sint-Maarten i Hulanda a skibi na promé minister di Hulanda, Mark Rutte.

E Ombudsmannan pa promé bia for di dia ku e institushon ta eksistí na e islanan, a skibi un karta huntu na Rutte. Nan ta pidi atenshon pa e situashon sosial ekonómiko na e islanan outónomo. Ombudsman Concincion tin atenshon spesífiko pa e problemátika di awa di pipa na Kòrsou.

“Ainda tin un grupo grandi di hende ku pa diferente sirkunstansha sosial ekonómiko, no tin akseso na awa limpi di pipa” e Ombudsman ta konta. Naturalmente nos a indiká promé serka nos mes gobièrnu ku nos ta prekupá pa e situashon aki. Ta sera awa di mas i mas bibienda, kaminda esaki, sigur den e situashon di COVID-19 aki no ta deseabel.”

“E situashon rònt di COVID-19 na tur isla ta asina eksepshonal ku nos a skohe pa skibi un karta huntu”, e Ombudsman ta konta. E Ombudsman di Aruba no ta den e karta pasobra Aruba no tin Ombudsman ainda.

Den e karta e Ombudsmannan ke papia tokante e pobresa grandi na e islanan karibense i e efektonan di e kondishonnan ku Hulanda a imponé pa sosten di likididat. ‘Esaki inevitablemente lo kousa mas sufrimentu, espesialmente serka esnan mas vulnerabel den komunidat’, tin pará den e karta.

“Esaki no por tabata e intenshon di gobièrnu di Reino”, segun e Ombudsman. “E efektonan di e medida aki ta oumentá e desigualdat sosial i ekonómiko den Reino i no ta benefisiá e demokrasia den e paisnan den e parti karibense di Reino.”

Enkuesta

Banda di e karta ofishal Ombudsman a kuminsá un enkuesta tambe pa informá gobièrnu kon e siudadano ta eksperensiá e situashon. “Mayoria hende ku nan a kòrta nan awa, no ta haña supsidio. E manera ku mester pidi supsidio serka Ministerio di Desaroyo Sosial, Asuntunan di Labor i Empleo (SOAW) ta resultá di ta un proseso largu i esaki no ta ideal”, segun Ombudsman.

E Ombudsmannan no a haña reakshon ainda riba e karta ku a manda na yüli kaba, pero nos ta ferwagt si ku e ta bini.”Gobièrnu hulandes normalmente ta kontestá karta ofisial”, Ombudsman ta bisa.

No tin komentario

Ministerio di SOAW no opstante e hopi petishonnan di e simannan ku a pasa, no ta alkansabel pa komentario tokante e seramentu di awa den e bibiendanan.