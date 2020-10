WILLEMSTAD – “Mi no ta komprondé pakiko nos tabatin tantu purá pa bira un pais outónomo pasobra nos no tabata niun tiki kla p’esaki. Tin prueba ku nos no por. Den e último dies añanan nos no a bai dilanti.”

Esaki trahadó sosial Coraline Kooistra ta konkluí despues di dies aña di Kòrsou komo pais outónomo. I otro profeshonal di enseñansa, mantenshon i e sektor sosial ta kompartí e konklushon ei.

‘Nos a supestimá i neglishá e situashon sosial’

“Nos a neglishá e situashon sosial na e isla. Nos a supestimá e situashon i nos no a hasi sufisiente pa mehorá e situashon sosial, pasobra tabatin muchu problema den gobièrnu. I esei no ta salú pa prosperidat general di un pais.”

E trahadó sosial ta topa ku hopi pobresa. “Si bo tin mayor ku no tin trabou, na e isla sin ret sosial i finansiero, bo ta resultá den un situashon masha malu mes ku henter famia.” Kooistra tin hopi ehèmpel di esaki. “Tin asina tantu famia ku no por paga hür mas, ke men nan ta bai biba seka famia, hopi bia wela i tawela. Pero e kasnan aki hopi bia ta den mal kondishon i no ta adekuá pa famia grandi ku yu.”

Kooistra ta yega hopi serka famia kaminda ta drumi abou na suela. “Nan no tin kama, tin muchu tiki kuminda i nan no tin muebel. Tin kaso kaminda e muchanan berdaderamente no tin nèt nada. Nos mester yuda ku paña i manda nan skol.”

‘Pa enseñansa nos a bai atras dies aña na lugá di bai dilanti’

Den enseñansa e situashon último dies aña a bira pió so, asina Maghali van der Bunt-George, direktor di komunidat di skol protestant kristian VPCO (Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs) ta bisa. Entre otro pasobra tur e añanan no a invertí mas. Asina no a mantené e edifisionan di skol i e material di lès ta di aña 2003.

“Tur alumno na Kòrsou no tin e mes oportunidatnan.” Miéntras segun e direktor kada mucha den Reino mester risibí e mésun nivel di enseñansa i oportunidatnan igual.

Ademas e ta haña ku e isla mester deshasí di tur plan i konsehero. “Nos mester traha mas hands-on. Kon por ta ku nos no por a hasi niun kambio den e último dies añanan? Esei nos mester wak i trata e problema den su núkleo.”

‘Kiko a bai dilanti serka polis? Mi no ta mira nada’

Despues di 35 aña Tico Ruiter a kita for di su trabou na Kuerpo di Polis Kòrsou (KPC). “Pa kontestá bo pregunta klave kon nos a bai dilanti for di 2010? Nada, niun kaminda, sero. Segun Ruiter no ta kompletamente falta di e organisashon.

‘Mi ta spera ku nos ta siña un lès. Ku nos mes mester hasi nos kos i no keda wak Hulanda’

Jeanne Henriquez, presidente di Fundashon Aliansa, ta mira e situashon bira mas malu dia pa dia. Siman ku a kaba mes e fundashon a bati alarma pa motibu di oumento di violensia doméstiko.

Lo e ker a mira ku ta bini un komunidat i partisipashon na e isla, kaminda no ta wak Hulanda òf un otro pais, pero kaminda hende na e isla mes ta tuma nan responsabilidat.

“Ta di spera ku komo pueblo nos lo siña un lès. Esta ku nos mester kibra e silensio riba tur sorto di tereno. I ta trata espesialmente di nos mes entrega. I esei ke men ku bo mes mester hasié.”