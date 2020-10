‘Mama mi ke un futuro’ Jeffrey ta bini di un famia ku problema sosial grandi: adikshon, kriminalidat. Mama Dirksz: “A kita mi yunan for di mi. E otro dosnan ainda ta serka famia di kriansa i esei semper a bai bon. Per Jeffrey semper tabata haña problema, pasobra e ker a keda seka mi. Niun famia di kriansa òf kas di akohida no por a ten’é, e tabata bringa i sali.” Na edat di nuebe aña e ta bai un famia di kriansa na Merka. Despues di tres aña e kos ta bai malu. “Algu a sosodé ei. Mi no sa kiko, nunka e no a konta. Pero el a bini bèk ku un sikatris den su kara, pensamentu straño, kompletamente diferente. El a kuminsá mata kachó i galiña. Nos tabata haña un pia aki, un kabes aya, masha kruel i spantoso. P’esei, mi yu bèrdaderamente mester di ayudo. Pero bèk na Aruba, niun kaminda nan no ke yud’é.” Jeffrey mes tambe ke e ayudo ei. Esei ta sali for di e sentensia di 2018, i awor ainda. “Apénas el a haña skol i e no por yuda su mes den mundu. E sa esaki, p’esei e ke ayudo i un estudio. Esei e ta bisa mi henter ora: Mama mi ke un futuro.”