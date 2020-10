ORANJESTAD – “Hende di pafó ta trata di influensha i para investigashon di korupshon. Manera mi predesesor i tambe hende den i rònt partido POR. Mi a bringa esaki pero despues a yama mi difísil pa anda kuné. Esei ta e motibu berdadero di mi retiro di konseho di minister.”

Asina Marisol Lopez Tromp ta bisa despues ku djaweps último a kit’é komo minister di desaroyo espasial, infrastruktura i medio ambiente. Pa motibu di “un situashon kaminda tabata imposibel pa traha” segun promé minister arubano Evelyn Wever-Croes (MEP). “E tabata trese instabilidat den gabinete, i tabata plama duda serka públiko tokante nos maneho. Den un krísis nos no por tin esaki tambe.”

Ta remarkabel ku e promé minister ku kontinuamente ta bisa ku e ta masha okupá ku gobernashon di e pais den e krísis di corona, ta tuma e kartera di Lopez-Tromp ofer. En bes di laga POR yena e puesto di minister atrobe. E partido aki tin dos asiento den parlamento i huntu ku MEP i RED ta forma e koalishon di gobièrnu.

‘Nos a yud’é pa bai’ – promé minister Evelyn Wever-Croes

“Nos lo palabrá esaki den e konseho di koalishon”, segun Wever-Croes ora a puntr’é ki dia e ta pasa e kartera atrobe i si ainda e tin konfiansa ku POR por bini ku un kandidato konfiabel. Pasobra Lopez-Tromp a sigui Otmar Oduber, kende ofishalmente a bai pa motibu di keho di salú, pero ku aparentemente tabata envolví den e kaso di korupshon grandi Flamingo. Ta trata di malversashon ku tereno di gobièrnu.

“Apnormal”, Lopez-Tromp ta bisa, “ku e puesto di minister awor aparentemente ta bai pa MEP. No ta normal ku lider di partido POR Andin Bikker ta laga esaki pasa trankilamente sin splikashon. Vários bia mi tabatin e sintimentu ku esaki lo a sosodé.” Bikker ku ta minister di Hustisia, te awe no a reakshoná. For di yüni a raya Lopez-Tromp di e partido ku a kanselá nan konfiansa den dje.

Ta p’esei tambe promé minister Wever-Croes awor ta bisa den su deklarashon tokante e retiro di Lopez-Tromp: “Nos a yud’é bai. Pasobra ta manera ku último tempu nos tabata goberná ku kuater partido: MEP, POR, RED i Marisol Lopez-Tromp. Niun kaminda den polítika un minister no ta keda na mando ora e propio frakshon kanselá e konfiansa. Ta normal pa bo mes baha e ora ei.”

Parlamento ta kokochá

For di yüni a bira kla tambe ku e frakshon di POR den parlamento a haña hopi sosten di e frakshon di MEP kontra Lopez-Tromp. Espesialmente ora riba 15 di òktober durante un debate tokante peskeria ku harpun, no POR sino MEP di repente a bini ku un moshon di deskonfiansa kontra e minister.

Pero e frakshon hel no a konta ku e protesta di e frakshon di koalishon RED. Presidente di parlamento Ady Thijssen (MEP) durante e reunion aki a keda sin tene kuenta ku diferente regla di parlamento. Un mayoria den parlamento ta bisa ku e moshon ta ilegal, kontra konstitushon.

Esaki siman pasá a kondusí na un diskushon grandi i mas daño na imágen pa parlamento i su presidente. Hopi arubano tin tiki konfiansa kaba den parlamento. En bes di kontrolá gobièrnu nan ta mira parlamento mas ku nunka komo un ekstenshon di gobièrnu.

Lopez Tromp, ku tabata presidente di parlamento e mes, tambe ta bisa ku e ta masha desapuntá den parlamento. “Esaki no ta solamente malu pa Aruba, sino afó ei tambe. Ku nos reino mester tabata testigu di un manera di traha asina mankaron i no demokrátiko. Awor esaki por sosodé ku un otro minister tambe, i ku aworó parlamento ku 3-0 por vota saka bo na lugá di mayoria.”