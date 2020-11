WILLEMSTAD – “Último ocho luna mi a mira tur mi sèn di spar, esta 8000 florin, disparsé”, un di e músikonan ku ta demonstrá na Wilhelminaplein na Kòrsou ta bisa. E medidanan di corona ta dura muchu largu, nan ta haña, i gobièrnu ta primintí pero tin muchu tiki akshon.



Outor Kim Hendriksen (na Hulandes)

E protesta ta organisá pa e Asosiashon di Músiko Kurasoleño, AMAK. Segun Steven Martina, minister di Desaroyo Ekonómiko (MEO) ku tambe tabata presente, ta traha masha duru for di bista di públiko na un protokòl pa lanta e industria di farándula pon’é bèk riba pia atrobe.

“Nos ta mirando kiko ta posibel den e limitashonnan aktual i ku e distansha nesesario. Nos ta spera ku e temporada despues ku e toke de keda a kaba riba 30 di òktober, ta un temporada nobo kaminda e protokòl nobo ta na vigor ku ta trese e posibilidat pa artista pa por presentá atrobe na un manera responsabel.”

Pero e músikonan ta haña ku ta primintí muchu hopi pero ku tin muchu poko akshon. Durante di e protesta nan ta mustra kon músiko por aktua seif pa corona. Por ehèmpel ku un skòt transparente dilanti di e mikrófono pa mantené distansha entre e músikonan i públiko. I sistema kon pareha por sinta huntu, seif pa otro bishitante.

Giovanni Atalita sekretario di AMAK, ta bisa ku e industria tin lunanan kaba ta hasi sugerensia kon pa traha seif. Pero e ta hañaku e ministerionan i e tim di krísis espesialmente ta papia hopi sin hasi nada. “Tin manera pa toka sin kousa un plamamentu. E plannan p’aki ta kla masha dia.”

‘E komunikashon di gobièrnu ta masha malu’ -Egon Sybrandy di CRA

Curaçao Restaurant Association (CRA) tambe basta tempu ta boga pa pèrmití muzik den restorantnan atrobe. Nos tin hopi kontakto ku AMAK tokante e posibilidatnan pa laga músiko presentá atrobe na un manera seif”, Egon Sybrandy, direktor komersial, ta bisa.

“Pa hopi restorant ta un manera pa hende bini nan negoshi i pa músiko gana un entrada atrobe.” Pero e tambe ta frustrá ku e manera slo ku kos ta bai na gobièrnu.

“Hopi bia nan ta bisa sí ma na final masha poko ta sosodé. E komunikashon di gobièrnu ta masha malu. Nan no ta komuniká bèk i no tin deliberashon berdadero. Di tur manera nos no ta mira nada bini bèk.”

Segun AMAK nan lo hiba akshon mas fuerte si e siman aki nan no haña kontesta konkreto di gobièrnu. Kon i kiko esei e asosiashon no ke bisa ainda.