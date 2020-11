ORANJESTAD – “Nos ta warda Hulanda awor. Nan ke pone atenshon na algun punto ainda. Si despues no mester bai mesa di negoshashon atrobe? Esei ta dependé di ku kiko Hulanda ta bini den e delaster puntonan aki.”

E promé minister Evelyn Wever-Croes a drenta avion pa Hulanda ònferwagt pa partisipá na Konseho di Minister di Reino djabièrnè. E ta ferwagt ku Konseho di minister di Reino lo tuma un desishon tokante e resultado final di e negosiashonnan entre Aruba i Hulanda tokante e sosten di miónes.

Dos siman pasá mas o ménos meskos a sosodé ku isla bisiña Kòrsou di kua e promé minister a bula bai Hulanda pa anunsiá ku nan a bini kla ku e pakete di sosten. E negosiashonnan ku gobièrnu hulandes tabata kana difísil pa Aruba i Kòrsou. Tur dos ta haña ku bou di preshon grandi pa motibu di e krísis corona, Hulanda a fòrsa nan pa entregá outonomia.

Pero meskos ku Kòrsou, gobièrnu arubano awor ta bisa ku despues di negoshá kuater luna tin un pakete aseptabel. “Gobièrnu di Aruba ta asina leu pa aseptá e kondishonnan”, Wever-Croes a bisa na aeropuerto. Meskos el a bisa prensa djaluna, pa despues sekretario di estado Raymond Knops a reakshoná purá i bisa ku e impreshon ku e promé minister a duna ku a yega na un akuerdo, no ta korekto. “Mester kaba e último puntonan ainda i ta kla numa te ora ku ta kla.”

Lus bèrdè sin gana

Tòg e promé minister arubano ta ferwagt ku e puntonan ei ta detaye i ku djabièrnè tin un desishon. Pa su baimentu Hulanda a konsultá parlamento arubano tambe i un mayoria grandi a duna lus bèrdè. Ounke ku pa e frakshonnan di koalishon di MEP i POR esaki tabata sin gana, pa motibu di e aktitut di Hulanda.

Nos ta sostené gobièrnu pero nos a keda ku un smak marga. E motibu di mas importante ta ku pa motibu di Covid nos a haña no solamente problema finansiero pero pa motibu di Hulanda tambe di nos outonomia”, lider di frakshon di MEP Rocco Tjon ta bisa prensa.

Partido di oposishon AVP ta kontra pasobra nan no ta haña ku ta nesesario pa tin lei di Reino pa regla tur kos. Por a ofresé e ayudo den un otro forma, Richard Ahrends ta bisa. “Manera den pasado ku FDA.” Fda tabata e fondo di desaroyo arubano ku Hulanda a hinka desena di mion aden i ku te algun aña pasá a paga hopi proyekto kuné.

Kiko e dil ta enserá?

Aruba pa kasi mei miar di florin, (kasi 240 mion euro) ta tuma fiansa sin interes di Hulanda pa e krísis di corona. Ademas Hulanda ta yuda ku un refinansiamentu barata di e debenan arubano na 2021 i 2022, loke ta spar 80 mion florin. Pero Aruba no ta haña manera Kòrsou sí a haña, sèn di Hulanda pa invertí.

E kondishonnan ta ku Aruba lo aseptá dos lei di Reino: pa supervishon finansiero (ku esaki e lei aktual lokal Laft ta kaduká) i pa instalashon di COHO, e entidat ku ta bai supervisá e reformashonnan ku Aruba mester pasa.

Negosiashonnan lo keda

Ora Aruba i Hulanda firma e akuerdo (despues di e desishon den Konseho di Minister di Reino), e ora ei no ta nifiká ku outomátikamente e negosiashonnan a terminá. Pasobra no a stipulá e detayenan den e ehekushon. Ademas parlamento arubano den reformashon ku ta nifiká legislashon nobo, semper tin e último palabra. Pues no COHO.

Promé minister Wever-Croes: “Nos mester trata pa evitá konflikto i yega na ehekushon den diálogo. Mi ta duna un ehèmpel: edat di penshun mester bai 66 aña. Pues, sea Hulanda ta haña rason, e ora ei bo mester ehekut’é òf parlamento ta rechas’é i bo mester buska un otro solushon. De fakto no tin un konflikto (entre Aruba i Hulanda). Pasobra bo no por keda diskutí si bo no tin e sosten di parlamento. Pero ta fásil? Nò.”