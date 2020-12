KRALENDIJK – “Eror di Ministerio Públiko tin bia por resultá bon pa un sospechoso, pero no ta bentahoso pa komunidat”, abogado Anthony Nicolaas ta bisa. Den e lunanan di yüli te ku òktober Ministerio Públiko na Boneiru a kometé eror den nuebe kaso.

“Ministerio Públiko (MP) ta kometé hopi eror di deskuido. No por hasi manera no ta nada”, wes Stephan van Lieshout ta reakshoná. Abogado di kastigu ta trese dilanti ku regularmente e failnan di kastigu no ta kompleto.

Hopi bia tin eror atministrativo: manera number robes di parkèt, dagfar ku ta entregá muchu lat i tambe ta trata di fail ku a pèrdè. Den sierto kaso eror por kondusí na redukshon di kastigu òf asta ku ta seponé un kaso.

Fail digital

Segun fiskal suplente Limar Fransisca e situashon no ta dje malu ei. “Nos ta traha espesialmente digital. I si un wes no por por keda na altura di e desaroyo aki, esaki ta kousa iritashon.”, e ta bisa. Segun e abogadonan di kastigu ta kometé eror tambe serka fail digital: tin fail no ta kompleto, a skèn dokumento malu òf e nòmber robes ta pará riba un dokumento di prueba.

Ta diskutí kredibilidat di MP pa motibu di eror di deskuido? Fransisca ta haña ku nò. “Ta keda ku ta trabou di hende.” E ta haña ku ta duna muchu atenshon na e erornan di MP. “Wes mester relativá e situashon. Si e ekspresá krítika tan severo durante un seshon públiko, esaki ta daña e imágen di MP. I esei no ta bon.”

Sospechoso perhudiká

Riba 29 di òktober eróneamente MP a duna Anthony Nicolaas prueba kontra su kliente. “E situashon aki ta afektá e interes di defensa di e sospechoso. Mi no tabatin sufisiente tempu pa palabrá esaki ku mi kliente”, e ta bisa.

“Mi a papia ku wes-komisario tokante di e ‘vupánan’ aki di MP”. Segun Nicolaas anteriormente e dia ei el a guia kuater detenido sin un demanda di MP. “E konsekuensha ta ku e klientenan no ta haña un bon defensa”, e ta bisa ku desaprobashon.

‘Erornan di OM ta afektá e defensa di kliente’

-abogado Anthony Nicolaas

E ta haña tambe ku MP ta kana vários paso dilanti riba e abogadonan di kastigu. Nos ta dependé di e investigashon di MP. I si esaki no ta bon tin konsekuensha pa e defensa.

Eror riba eror

Abogado di kastigu Marga van Lieshout ta haña ku e komunikashon ku MP no ta optimal. E tambe ta eksperensiá eror di MP. Manera dia a liberá su kliente, un sospechoso di homisidio, for di enkarselashon preventivo pasobra MP a lubidá di pidi mantenshon di enkarselashon. “Komo abogado nos sa eksperensiá esaki mas bia.”

Sistema digital

Segun Nicolaas lo yuda enormemente si e abogadonan haña akseso na e failnan digital di MP. “Aktualmente ta wes i fiskal tin akseso na e sistema. Mi no sa si nan ta konfia e abogadonan sufisientemente”, e ta bisa.

E abogadonan ke tuma akshon. “Boneiru tin tres abogado di kastigu. A bira tempu pa nos entamá esaki huntu ku fiskal mayó serka e orden di abogado.”, Nicolaas ta konkluí.