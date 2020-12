DEN HAAG/WILLEMSTAD – Ministerio di Asuntunan Eksterior a pone e konseho di biahe pa Kòrsou riba kódigo oraño. E kontagionan ta subi lihé, tin1814 infekshon aktivo riba un poblashon di 160.000 habitante.

“Esaki ta desastroso pa e industria di turismo. Ta nos mes falta, pasobra nos mes no ta regla e kosnan bon”, Hans Slier, doño di hotel Papagayo i presidente di Curaçao Hospitality & Tourism Association (CHATA) ta bisa

Segun Slier e problema di mas grandi ta ku e sifranan no ta kuadra, “e sifranan ku e kantidatnan di kaso aktivo na e isla no ta kuadrá.” Segun epidemiólogo Izzy Gerstenbluth hende ta mèldu sí ku nan ta malu ma nan no ta mèldu ku nan a bira bon bèk. “Asina ta parse manera nos tin mas kaso aktivo ku den realidat. Ta lógiko ku ora e paisnan mira e sifranan aki, ta duna nos kódigo oraño”, Slier ta bisa.

E presidente ta kere ku hopi hotèl e siman binidero lo sera nan portanan. “Si no ta pèrmití turista di drenta mas, e hotèlnan lo mester sera porta e seis pa ocho simannan binidero. Despues di e lockdown nos tabatin mester di tres luna promé ku turismo a kuminsá bini bei atrobe, e bia aki lo ta meskos.

Dies dia den karentena

RIVM no ta haña nesesario pa esnan di vakashon na e isla bai bèk mésora. Sí turista ku ta regresá na Hulanda mester bai dies dia den karentena na kas. Kódigo oraño ta enserá ku ta rekomendá solamente biahe nesesario, vakashon no ta kai bou di esaki.

Kòrsou riba 3 di novèmber komo úniko destinashon pafó di Oropa a keda riba un konseho di biahe hel. Djis despues e kontagionan a subi rápidamente. Riba 20 di novèmber promé minister Rutte ainda a bisa ku e kantidat di kontagio ku tabata subi ta preokupante sí, pero ku ainda e isla ‘tabatin kòntròl riba e plamamentu di e vírùs di corona’.

Aruba, Boneiru i Sint Maarten ainda tin konseho di biahe kódigo hel. Saba i Sint Eustatius ta keda riba kódigo oraño.