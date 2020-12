WILLEMSTAD – Sektor empresarial a pèrdè algun mion florin durante dje dianan di interupshon di koriente na Kòrsou. Esei Kamara di Komersio ta konstatá preliminarmente. Aqualectra mientrastantu ta splika ku ainda e situashon ta delikado i ku ta e sistema di protekshon ta okashoná e problema.

Esaki a kondusí na e dos último interupshonnan serio, di kua esun di djabièrnè a dura mas ku 26 ora. En total den 1 siman Kòrsou a sufri mas di 40 ora di black out, riba djaluna, djaweps i djasabra último. E promé black out, segun e splikashon di Aqualectra tabata debí na Covid- 19. Tin vários empleado malu òf den karentena loke ku ta difikultá mantenshon dje ekiponan.

Neysa Isenia, hefe Finansiero di Aqualectra ta splika: Aqualectra ta produsí koriente na 66 kilovolt. Ora ku e yega na un kas e ta 12 kilovolt. Den ret ta transformá e koriente di 66 pa 30 kilovolt- tin kliente grandi ku ta kumpra riba 30 kilovolt- i despues e ta sigui bah’é na 12 kilovolt. Ora ku tabata produsiendo e koriente, e tabata drenta ret, na voltahenan muchu mas haltu ku 66.

E mashin ta haña e mensahe ku e mester bai traha mas duru. Na su turno e sistema di protekshon ta aktivá i ta paga e mashinnan, pa evitá ku nan no ta drei demasiado duru i ta kibra. Segun Neysa esei tabata e liña kòrá dje problema.

Aqualectra no sa kiko a pasa ku e voltahe ta deregulá ku ta pone e sistema di protekshon aktivá, paga e mashinnan i okashoná e black out. Pa por determiná esaki, tantu Aqualectra komo gobièrnu -imparsialmente – a kuminsá un investigashon.

Neysa Isenia ta kontestá e pregunta si por ta trata di un òf otro forma di bòikòt.

Download e oudio aki

.

Minister Steven Martina, enkargá ku Aqualectra a bisa djaluna durante un konferensha di prensa, ku el a instruí Aqualectra pa strukturalmente introdusí un maneho di kompensashon. Den e kaso dje último interupshonnan di koriente, esei ta nifiká ku lo por duna un asina yamá “tegemoetkoming” pa e inkonbeniensia ku e interupshon di koriente a kousa. Tambe Aqualectra mester fasilitá e dunamentu di informashon relashoná ku e dunamentu di daño di perhuisio pa motibu ku koriente a kai afó.

E komersiantenan ku a pèrdè hopi sèn den e dianan aki debí na e black out, solamente no por spera muchu kos. E kompensashon lo ta prinsipalmente relashoná ku ekiponan ku a daña. Segun Billy Jonckheer, presidente di Kàmara di Komèrsio, apesar ku e kantidat di interupshon di koriente na Kòrsou último tempu a baha hopi, e tres dianan di black out ta un situashon hopi dramátiko.

Billy Jonckheer

Download e oudio aki

.

Kámara di Komèrsio no ta kere ku ta posibel pa tin un di dos kompania di utilidat banda di Aqualectra. “Nos komunidat ta hopi chikí i ta hopi difísil pa tin dos kompania ku ta hasi meskos”. Loke ku mester sosodé ta mester kuminsá hasi uso mas tantu posibel di energia alternativo, entre otro panel di solo i usa bientu. Billy Jonckheer:” Monopolio ta un kos ku ta nos no ta di akuerdo kuné. Nos ta kere den un merkado habrí, pero e ta difísil pa haňa kompetidornan den un merkado asina chikí, ku ta bai hasi e invershonnan kuantioso, pa por sirbi komunidat ku koriente.”

Eks presidente komisario di Aqualectra Ruben Suriel i miembro di Fundashon Akshon Sivil, ku a hasi un enkuesta sivil di Aqualectra, no tin konfiansa den un investigashon ophetivo na Aqualectra.

Nada no a kambia

Ruben Suriel tabata presidente komisario di 2006 pa 2007. For di e tempu aki tabatin hopi problema na Aqualectra, ku ta resultando den entre otro e interupshonnan serio di koriente awendia.

Billy Jonckheer

Download e oudio aki

.

Segun Suriel, di un manera òf otro, mester buska un hende independiente pa saka tur e hendenan ku historia den Aqualectra. E ta konvensí ku e hendenan ei mester bandoná Aqualectra pasobra nan no a siña di nan fayonan.