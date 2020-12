KRALENDIJK – “Mi ta masha prekupá pa e silensio ku ta reina rònt di e tumamentu ofer di Bopec”, miembro di konseho Daisy Coffie ta bisa di e situashon aktual di e kompania di almasenahe di zeta Bopec.

Entretantu ta seis luna pasá ku e kolaboradónan di Bopec a entregá un petishon na gezaghèber. Nan ke pa Boneiru huntu ku Hulanda traha na un solushon. Si sera Bopec tin e riesgo di retiru di 83 kolaboradó.

“Den un reunion di konseho insular gezaghèber a indiká ku e ta dispuesto pa eventualmente bini ku un opshon”, Coffie ta bisa. Te awor no a entregá niun opshon i e echo ku ta trata di un kompania privá ta hasi e situashon masha difísil. “Mi intuishon ta bisa mi ku tantu Boneiru komo Hulanda ta wardando e pasonan ku e doño, e gigante di zeta venesolano PdVSA, lo tuma.”

Tumamentu ofer di e kompania komo solushon

Tin rumor tokante negoshashon ku un terser partido pa tumamentu ofer di Bopec, pero no tin notisia konkreto. Coffie ta di akuerdo ku gezaghèber tambe a bisa esaki. “Ta preokupante ku nos no tin informashon tokante e terser partido aki, asta e grupo di direkshon ta ketu”, e ta bisa.

Ademas e ta prekupá ku Boneiru no konosé un kompensashon pa hende sin trabou. “Esaki ta nifiká ku for di yanüari e grupo di empleado aki mester pidi ònderstant.”, e ta splika. “Banda di ekonómiko, esaki lo trese hopi problema sosial kuné pa e famianan aki.”



Kolaboradónan ta preferá di no papia

Tin speransa riba un solushon pero na mes momentu tin miedu pasobra no tin garantia di trabou. Esaki ta hasi difísil pa e kolaboradónan pa ekspresá nan malkontentu abiertamente. “Hende aki no gusta si papia tokante e situashon riba kaya. Mi tin miedu ku esaki lo kai robes. I ta di Bopec mi ta haña mi salario mensual ketu bai”, tabata e reakshon di un kolaboradó ku ta preferá di keda anónimo.

E kolaboradónan ta mira un eventual tumamentu ofer komo solushon pa no pèrdè nan trabou i nan entrada.

“Riba kaya nos ta tende ku Hulanda lo tuma Bopèc ofer, pero nos no sa si lo tuma tur kolaboradó ofer. Mi no tin kurashi di papia abiertamente, mi por pèrdè mi trabou”, un otro kolaboradó prekupá ta bisa.

Sindikatonan tambe ta den insertidumbre

Ounke e sindikatonan Fedebon i BPWU huntu a kuminsá e lucha pa e interesnan di e kolaboradónan, ainda no a alkansá siguransa. Den pasio nan a tende ku ta kontemplá un tumamentu ofer, pero direktiva di Bopec no a komuniká nada ainda.

Segun Gerald Bernabela di Fedebon último lunanan diferente kolaboradó a tuma retiru òf a bai ku penshun adelantá. “No tin transparensia i serka algun kolaboradó pasenshi a kaba. Mi no por tuma nan na malu.”

Gabriel ‘Junny’ Pourier di BPWU ta enfatisá ku e situashon ta kasi intolerabel pa e kolaboradónan ku ainda ta traha na Bopec. Aktualmente tin 83 hende ta traha na Bopec.

Warda mira

BPWU ta na altura tambe di e rumornan pero no ta konfirmá nada. “M’a tende ku un terser partido ta interesá den tumamentu ofer di Bopec i ku entretantu a depositá sèn tambe pa paga e salarionan for di yanüari. Pero direktiva no a konfirmá esaki ainda”, Pourier ta bisa.

E ta bisa ku direktiva di PdVSA ta preferá di no sali den publisidat ku informashon. “Por lo pronto mester keda warda i spera riba un tumamentu ofer rápido.”