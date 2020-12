KRALENDIJK – Banko di kuminda Adra Food Pantry e aña aki ta parti hopi mas pakete ku aña pasá. “Awor ku restorant, hotèl ets. ta será e hendenan ei tur ta bini serka nos”, Edward Sedney, kordinadó serka banko di kuminda Adra Food Pantry ta bisa.”Nos ta trata di yuda mas tantu posibel, pa asina tòg ku dianan di fiesta nan tin algu.”

Outor Marit Severijne

Mariana ta mama di dos yu i for di poko tempu e ta haña ayudo di Adra. E ta kontentu ku su yu mayó entretantu no ta biba nan kas mas. “Lo mi no por a kuida un persona èkstra mas.” Mariana ta atmití ku e paketenan ta yuda djis un tiki. “Tin kos, manera karni, ku ainda mi mes mester kumpra.

Pakete no pa henter luna

Edward Sedney ta rekonosé ku e pakete no ta sufisiente pa henter luna. “Sino nos lo mester a duna un pakete di e mésun grandura kada siman. Esei no por aworakí.” Adra ta haña supsidio solamente pa 160 pakete, pa medio di kumpra barata nan por partié pa mas hende. Nan ta mirando si ku ayudo di spònser nan por duna un di dos pakete pa famianan grandi.

Tempu di espera mas largu i pakete di emergensia

Diana Lotero ta kontentu ku e ayudo ku e ta haña, pero e ta haña su ku e mester a warda hopi promé ku el a yega na turno. “Ántes tabata yama mi komo di promé, pero awor no mas. Ni ku un sédula no ta yuda bo mésora. Mester drecha e situashon aki sí.”

Hende ku mester di ayudo riba término kòrtiku, por buska un pakete di emergensia. “Nos a parti hopi di eseinan kaba”, Sedney ta konta. Despues ta wak si nan ta bini na remarke pa ayudo pa un tempu mas largu.

Inisiativa di siudadano: Kuminda di siman durante Pasku tambe

Na kuminsamentu di e krísis di corona a surgi un inisiativa di un grupo di amigu pa semanalmente pèrkurá pa un kuminda grátis pa hende den ònderstant. Nan a kuminsá ku 25 famia, pero entretantu ta duna 50 famia un kuminda. “Masha nesesario pasobra e ònderstant ta muchu poko pa biba di dje”, Irma Trumpie-Luijten ta konta. Nan ayudo no keda na un kuminda so. “Pasobra semanalmente nos ta pasa serka e hendenan na kas i nan tin un hende fast ku ta trese e kuminda, nan ta indiká mas lihé si nan mester di ayudo ku otro kos.”

No tin pakete di siman pa mucha den fakansi di Pasku

For di e Fundashon Kuminda na Skol tambe a lanta un inisiativa na kuminsamentu di e krísis di corona. Tempu ku skolnan a sera hopi tempu, nan tabata trese pakete di siman serka e muchanan na kas, pero nan no ta bai hasi esaki den fakansi di Pasku. “Bon mirá nunka nos no ta hasi esaki den fakansi”, kordinadó Elizé Martis-Craane ta konta. “Nos no tin supsidio p’esaki tampoko.” E no tin e impreshon ku aktualmente e situashon ta alarmante. “For di pafó mi ta tende diferente relato, pero si tin kambio, e skolnan ta hala mi atenshon p’esaki.”

Mas koperashon entre organisashon

Ounke segun Irma Trumpie-Luijten ta nesesario pa ònderstant subi, e habitantenan mes por uni forsa. “Lo ta bunita si tur organisashon ku aktualmente ta hasi algu pa e hendenan aki bai sinta rònt di mesa, pa algu kambia strukturalmente.”

Diana Lotero ta pensa ku e ora ei lo tin ménos desigualdat. “Awor esun organisashon ta duna mas ku e otro organisashon.”