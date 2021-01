ORANJESTAD – Hulanda ainda no a duna klaridat tokante kuantu vakuna di corona Aruba lo risibí. Pa e motibu aki gobièrnu lokal tin difikultat pa planeá e proseso di vakunashon, segun minister di salubridat di Aruba.

“Nos solamente nos, sino tambe Kòrsou i Sint Maarten; den kada deliberashon nos ta pidi pa duna un sifra eksakto. Nos ta haña e retraso serka gobièrnu hulandes pa duna e klaridat ei tòg lástima. Pasobra nan sa kaba kuantu vakuna nan ta haña den e promé kuartal. Ke men nan por bisa nos kaba si ta trata di algun sentenar òf di míles”, minister Dangui Oduber ta haña.

Luna pasá Hulanda a bisa ku Aruba lo haña algun mil vakuna di corona. E tempu ei Hulanda mes por a disponé si solamente 40 mil, Oduber ta bisa. “Pero awor nan sa ku nan ta bai haña 2.8 mion via Union Oropeo. Pa nos gruponan di mas vulnerabel nos mester di 10 mil i piku, teniendo kuenta ku un di dos dósis.”

E ta spera ku promé ku RIVM bini pa inspektá e frishidèrnan pa warda e vakunanan aden (25/26 di yanüari) Hulanda ta divulgá kuantu vakuna e islanan lo haña. “Espesialmente pa nos ta masha importante pasobra nos ekonomia ta funshoná riba turismo.”

Ademas e minister ta mèldu ku lo parti Aruba den shete grupo di vaksinashon, A te ku G. Pasobra Hulanda no ta kla den su komunikashon, Oduber no por pone un liña di tempu pa kua grupo lo vakuná kua dia. A indiká kuater sitio pa vakuná pa vakunashonnan masal di e gruponan C te ku G (mira e mapa).

E promé dos gruponan ta haña e vakuna na nan sitio di trabou òf di estadia. Ta trata di trahadó den kuido agudo, dòkter di kas i ámtenar di salubridat públiko (grupo A). I despues hende grandi di edat i trahadó den sentro pa hende di edat i otro kas di kuido (grupo B).

Registrashon delantá por via e app ku ta eksistí kaba Aruba Health App òf serka e MFA nan (un tipo di ofisina munisipal). E minister ta avisá ku por tin efekto sekundario i ku dòkternan di kas lo keda monitòr esakinan. Hende riba 80 i ku salu débil, mester haña konseho promé di nan dòkter di kas si nan por risibí e vakuna mes.

“Nos sa ku na Noruega 13 hende grandi di edat a fayesé. Pero esakinan pues tabata espesialmente hende riba 80 aña, den e último fase di nan bida. Te aworakí e porsentahe di efekto sekundario òf mortalidat ta masha abou, si nos wak e eksperensianan mundialmente”, segun Oduber ku ta enfatisá ku e vakunashon ta keda boluntario. E vakunashon ta grátis, tambe pa esnan no sigurá na AZV.

Oduber ta bisa ku e vakuna ta duna hende protekshon pa algu mas ku un aña. Pero ku e vakuna tambe ainda bo por ta portador i bo por kontagiá otro hende. Ke men es ku ta vakuná i ku sali positivo den e tèst di PCR, ainda mester sigui e reglanan di karentena i isolashon. Ke men e reglanan di higiena di bisti tapaboka, tene distansha sosial i laba man ta keda na vigor.

‘‘Eksepshon’

Pero e minister di salubridat arubano mes den práktika no ta tene su mes na e reglanan di tapaboka i distansha tur ora. E potrèt aki su departamentu a manda siman pasá tokante e bishita di e hungadó di beisbòl arubano Chadwick Tromp. Pakiko e no ta tene su mes na e reglanan i duna e bon ehèmpel, riba e preguntanan aki Oduber a kontestá: “Mi tabata sa ku nan a tèst negativo pa corona i nan a pidi pa saka un potrèt huntu sin tapaboka. Tabata un eksepshon.”

Aruba ta den su di tres ola di corona. Hòspital a eskalá pa motibo di e kandidat grandi di pashènt. Tin 10 pashènt riba kuido intensivo i ademas 21 pashènt hòspitalisà. Hòspital ta indikà ku nan ta mira mas hende ku sìntoma kende no a tuma tèst. Asina ku mas pashènt ta drenta ku komplikashonnan mas severo i tin ku wordo interna directamente na ICU.