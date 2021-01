KRALENDIJK – For di su di shete aña el a yuda su tata na su kunuku i finalmente el a tuma e empresa ofer. Hòrtamentu di kabritu i otro bestia semper tabata un problema, pero último sinku aña e ta mira un oumento di ladronisia di kabritu.

Outor Marit Severijne

Asina tambe Alexander Boezem. “Mi tabatin ochenta kabritu i nan a hòrta tur. Mi mester hinka energia i sèn aden pa ladron por probechá?”, e ta puntra su mes? Na un dado momento e frustrashon a bira di mas i el a stòp di kria kabritu. E no por a konta ku polis tampoko. “Mi tabata sa ken e ladronnan ta ma mi no tabatin prueba, ke men nunka no a hasi nada”, e ta bisa.

Popo Morales di koperashon di agrikultura Kriabon ta bisa ku e oumento aki ta pasobra awor Boneiru tin mas habitante. “Ántes bo tabata sa ta ken e ladronnan ta. Tur hende tabata konosé otro i otro su yunan. Awor no t‘asina mas

Hòrta karni di kabritu

Morales ta haña ku no ta duna kastigu drechi i asina e ladronnan no tin miedu. “Nan ta haña un kastigu kondishonal òf dos luna so di prizòn. Asina bo ta mantené e tipo di ladronisia aki”, e ta haña

Kampesino Maicky Evertsz, ku tin 18 kabritu, tambe ta haña ku mester bini kastigu mas pisá. “Nan ta bin hòrta di dia kla ma polis ta trata na fini fini”. e ta bisa.

Segun Evertsz el a trese e problema dilanti den un kombersashon ku gezaghèber na 2019. “Esei tabata pèrdèmentu di tempu, pasobra nada no a kambia.”

Winklaar tin tiki speransa riba mehorashon, miéntras ku esaki ta un negoshi lukrativo. “Mester bini mas kòntròl i kastigu pisá pa hende ku kumpra karni di kabritu hòrtá. Karni di kabritu legal por rekonosé na e stèmpel di LVV. Esaki ta e servisio di Agrikultura, Krio di Bestia i Peskeria na Boneiru. Ministerio Públiko ta bisa ku nan ta eksihí kastigu segun e direktivanan den lei. Ta duna but di sèn di 300 te 1000 dòler i kastigu di prizòn.

Pregunta ku a hasi na gezaghèber Edison Rijna tokante hòrtamentu di kabritu no a haña kontesta.