WILLEMSTAD – “Lo inkluí hende no dokumentá den e proseso di vakunashon”, esei Iralice Jansen, epidemiólogo i presidente di e grupo di proyekto ‘Covid-19 vaccinatieprogramma Curacao’ ta bisa.

“Esnan ku ta kai den e grupo di riesgo, meskos ku Yu di Kòrsou, lo haña e vakuna kontra Covid-19 komo promé.”

Ainda no tin klaridat tokante kuantu vakuna

Bou di e gruponan di riesgo ta kai trahadó den kuido, hende riba sesenta aña i hende ku malesa króniko. “Nos no sa kuantu vakuna nos lo haña komo promé”, segun Jansen, pero esnan indokumentá ta forma parti di pueblo di Kòrsou i lo inkluí nan den esaki.”

Den henter e trayekto di vakunashon pa esnan indokumentá ta kopera hopi ku Salú pa Tur, un klínika ku grátis ta duna kuido primario na hende indokumentá.

“Aktualmente nos ta masha okupá ku e preparashonnan”, un miembro di direktiva na Salú pa Tur ta bisa. “Huntu ku gobièrnu nos ta traha mensahe di vidio na diferente idioma, den kua nos ta duna informashon tokante e programa di vakunashon i nos ta yama esnan indokumentá pa registrá na Salú pa Tur.

Asina e programa di vakunashon kuminsá, ta yama esnan indokumentá pa bin vakuná, segun e miembro di direktiva. Nan ta komuniká e informashon via nan mes kanalnan di Salú pa Tur, otro organisashon ku ta traha ku e grupo aki i ta publiká riba diferente kanal di social media i grupo di whatsapp.



Eksaminashon médiko

Durante e pre-registrashon e indokumentánan lo haña un eksaminashon médiko kòrtiku. Nos lo ke midi algun kos manera nan haltura, peso i por ehèmpel preshon. Asina mésora nos ta haña un bista di e salú di e persona i nos ta chèk si nan ta kai den e grupo di riesgo. Si un persona kai den e grupo di riesgo por vakuná nan mas promé.

Kliente ku no ta kai den e grupo di riesgo ta haña un yamada mas lat. E miembro di direktiva ta kalkulá ku aktualmente 400 pa 500 pashènt registrá di Salú pa Tur ta kai den e grupo di riesgo.

Informashon no ta kai den man di gobièrnu

Tòg esnan indokumentá no tin nodi di tin miedu ku e informashon aki lo kai den man di gobièrnu. Nos pashèntnan por konta ku nos ta trata e informashon aki konfidensialmente. Nan konosé Salú pa Tur i nan sa ku nan seguridat ta garantisá. Nos no ta kompartí nos datonan ku terser partido”, segun e miembro di direktiva.