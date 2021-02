ORANJESTAD – “Mi tabata hopi pegá na mi mayornan. Famia serka di mi ta masha importante pa motivá mi, nan ta berdaderamente mi sistema di sosten. Mi tabata masha tímido tambe. Pero despues di e interkambio esaki a kambia. E sintimentu di laga famia atras, e falta di kas enorme a bai.”

E studiante arubano di 24 aña di edat Destiny Maduro a partisipá na e proyekto di investigashon di interkambio di studiante den enseñansa superior den Reino hulandes. El a bai Universidat di Utrecht mitar aña. E universidat aki a manehá e proyekto di investigashon aki huntu ku Universidat di Aruba na petishon di gobièrnu hulandes i awor ta boga pa un programa pilot di tres aña, Mobilidat di Reino den Enseñansa Superior.

Pasobra ta espesialmente studiante di interkambio di Aruba, Kòrsou i Sint Maarten ku awor ta sali pèrdí. Kontrali na e studiantenan di interkambio di Hulanda i asta studiante internashonal, ke men studiante ku ta bini di pafó di Reino pa studia na Hulanda.

“Bo ta mira ku na e programa di Erasmus di Union oropeo si por finansiá e interkambio di studiante entre Universidat di Utrecht i Guadeloupe, pero no entre Utrecht i Kòrsou. Òf por ehèmpel entre Kòrsou i Leuven, pero no Kòrsou i Maastricht”, katedrátiko Wieger Bakker di Universidat di Utrecht ta splika.

Ta un motibu importante pakiko hopi mas tantu studiante di interkambio ta bin studia na e islanan karibense ku visevèrsa. Di e tres islanan na 2019 por ehèmpel 8 studiante so a bai Hulanda; 54 studiante a bai otro pais pasobra e interkambio ku nan tabata kumbiní mas. I esei mester kambia, e katedrátiko ta haña.

Bakker ta yama e investigashon i tambe e rekomendashon pa e programa pilot un ‘adishon’ riba e rapòrt ku sali poko tempu ei di Ombudsman na Hulanda tokante e problemanan ku hóben karibense ta eksperensiá ora nan bai studia na Hulanda.

Dekano di fakultat Mieke Droog di Universidat di Aruba ta konfirmá esaki. “For di e rapòrt ei ta sali ku hopi studiante karibense ta kai afó pasobra nan no ta bon prepará pa un estudio na Hulanda. Si promé nan keda studia algun aña na e isla i despues hasi un interkambio ku bon guia, tòg nan ta haña eksperensia i independensia. I nan ta mihó prepará si despues eventualmente nan ke bai hasi nan masters na Hulanda.”

Ombudsman di Hulanda a registrá ki opstákulo studiante karibense ta topa kuné na Hulanda.

Pa studiante Maduro e interkambio tabata e empuhe ku e taatin mester di dje. “Despues di esaki berdaderamente mi ke bai Hulanda pa un master. Pasobra awor mi sa kon mi mester hasi bùdjèt, planea kuminda i anda ku dosente, esta ku mi tin kurashi di puntra kos.”

Universidat di Utrecht tabata ‘masha atento’ el a bisa den buskamentu di kas. Utrecht ta un di e siudatnan universitario kaminda ta masha difísil pa haña un kamber. Pero e ayudo ku Maduro a haña no ta klaro. Pasobra for di investigashon bou di studiante di interkambio ta sali ku instanshanan di enseñansa hulandes sí ta duna kas i guia na studiante internashonal pero no na studiante di e parti karibense di Reino.

“Nos a puntra den un webinar ku tur instansha di enseñansa superior na Hulanda kon nan ta registrá un studiante di Área Karibense. A sali ku bon mirá nan no tabata sa. Naturalmente ta studiante ku pasaporte hulandes, pero ta importante sí pa nan haña e mésun guia ku studiante internashonal” Milou Olthof di 21 aña di Universidat di Utrecht, ku komo studiante asistente a koperá na e investigashon di e interkambio, ta bisa. Pero pasobra no ta registrá studiante karibense komo studiante internashonal, nan mes mester yuda nan kurpa.

“Ta straño ku e studiantenan internashonal di universidat sí ta haña kas pero nan nò. Mi tambe ta biba na Utrecht i mayoria bia e kos ta bai via via ku bo por haña un kamber. Pero studiante di Karibe hopi bia no tin un ret asina.

Olthof ku a entrevistá un kantidat grandi di studiante ku a bai studia na Hulanda, ta bisa ku un mihó interkambio den Reino tin bentaha tambe pa bòltu e brain drain na e islanan. Pasobra hopi studiante karibense despues ku nan kaba nan estudio ta keda Hulanda. “Pero den un interkambio e studiantenan ta bai bèk atrobe i e ora ei e konosementu ta keda ei.”