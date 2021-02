ORANJESTAD – “ORANJESTAD – “Ainda mi ta sinti mi bon i mi ta spera ku lo sigui bai bon. Mi ta un di e proménan ku a tuma e vakuna pasobra mi ta pertenesé na e grupo di riesgo haltu di 60 plùs i tambe komo dòkter di kas mi ta un frontliner”, Kelvin Cayama-Perez ta bisa djis despues ku el a haña e angua di corona komo promé hende na Aruba.

Reportahe di Sharina Henriquez

Despues di a warda un luna i mei mas largu, djamars Aruba a haña e promé karga di vakuna di corona (BioNTech/Pfizer) for di i di parti di Hulanda; un total di 11.700, algun shen ménos ku gobièrnu lokal anteriormente a bisa ku nan lo haña. Aruba di e seis islanan karibense ta e promé un ku (djárason) a kuminsá vakuná. E isla a haña e sla di mas duru relativamente ku mas ku 7500 kaso positivo i 69 morto for di e komienso di e krísis di corona.

E promé vakunanan a bai pa personal di kuido i tambe arubano konosí (un total di 12) na un di e kuater stashonnan di vakuná. Manera e personalidat di media Jacqueline Wernet. E ta rekuperando di kanser i di e posibel efektonan sekundario di e vakuna e ta bisa: “Mi a haña kemoterapia i esei tabatin masha hopi efekto sekundario. Kompará ku esaki, mi a pasa den algu hopi mas grave. En bes di konsentrá riba e parti negativo, mi ta kere ku nos mester konsentrá riba e positivo di e vakuna aki.”

Pero e pregunta ta si e kampaña di media aki ku arubano konosí pero tambe e kampañanan di gobièrnu ta sufisiente pa atraé esnan ku ta duda. Pa alkansá imunidat di grupo, 85 mil hende mester a vakuná, minister di Salubridat Dangui Oduber ta bisa. Te aworakí un 11 mil hende a registrá pa haña e vakuna. E meta ta pa pasa 800 angua pa dia.

“Lo no ta fásil pa alkansá e kantidat di 85 mil. Nos mester ta realístiko i keda honesto. Pero ta e meta i tambe loke nos ke alkansá pa pone e pandemia aki tras di lomba.”



‘Instigashon’

Si gobièrnu a duna pueblo sufisiente informashon? “Wèl, nos ta hasi nos bèst. Lo entregá un foyeto na kada kas. Kaminda tin pará kiko tin den e vakuna, kiko ta e bentahanan i kiko ta e posibel efektonan sekundario.”

Tokante e hendenan ku ta bisa ku nan no ke tuma e vakuna, ku ta un kantidat basta grandi, e minister ta bisa: “Nos ta respetá kada ken su opinion. Pero nos mensahe na nan ta tambe: si bo no ke tuma e vakuna, no stroba otronan ku sí ke tum’é.” Segun Oduber tin hopi ‘instigashon’ kontra hende ku ta bisa ku nan ta tuma e vakuna.

“No ta e intenshon pa krea un partishon. Nos mester di unidat. Pasobra ta asina so nos por alkansá imunidat di grupo.”

Na Hospital Horacio Oduber a vakuná e promé trahadónan den kuido (7). E hòspital ta bisa ku 591 kolega a registrá i e vakunashon di e personal di kuido ta sigui djabièrnè awor. Na Boneiru tambe e vakunanan a yega djamars i ta sufisiente pa duna 2000 persona e promé vakuna, gobièrnu lokal ta informá. Entre tantu e vakunanan a yega Kòrsou tambe i gobièrnu ei lo bisa djaweps kon esaki ta bai tuma lugá.

Djabièrnè e vakunanan mester yega Islariba. E plan pa Sint Eustatius i Saba ta pa vakuna henter e pueblo den un bia ku e vakuna di Moderna. Hulanda e lunanan binidero ta manda 341.000 vakuna pa e islanan. Aruba ta ferwagt e di dos karga di 11.700 vakuna atrobe rònt di 6 di mart.