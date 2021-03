WIILEMSTAD – “Mi no a sinti kasi nada di e angua”, promé minister Eugene Rhuggenaath ta bisa despues ku a vakun’é komo promé hende i ku esaki a kuminsá e proseso di vakunashon na Kòrsou kontra e vírùs di corona.

Reportahe di Kim Hendriksen (na hulandes)

Despues e minister di salubridat Zita Jesus-Leito i epidemiólogo Izzy Gerstenbluth i algun kolaboradó di den kuido i algun hende grandi di edat a sigui. E minister di Salubridat mes tambe ta riba sesenta aña. Rhuggenaath mes no ta kai den e kategoria aki ainda.

“Mi ta kere ku ta bon ku hende ta mira ku nan promé minister tin e kurashi pa vakuná. Nos ta spera ku esaki lo kontribuí pa masha hopi hende sigui su ehèmpel. Pa asina riba término masha kòrtiku nos por laga nos bida diario sigui, start nos ekonomia atrobe pa asina traha na un futuro mihó”, segun Jesus-Leito.

Siman ku a pasa parlamentario Amparo dos Santos di e partido Kòrsou di Nos Tur (KdNT) a yama pueblo pa espesialmente no vakuná. “Bebe awa di lamunchi i guli paracetamòl, e ora ei nada no por pasá bo”, segun Dos Santos. E minister di Salubridat ta yama e ponensia aki íresponsabel’.

Gobièrnu di Kòrsou ku pa mas tantu hende posibel vakuná promé ku e temporada di orkan, pero no ta sigur si esaki lo logra. Pasobra segun e minister vakunashon masal ta algu ku e isla no a eksperensiá nunka ainda.

“Ta un proseso interesante kaminda kada bia mester evaluá i ahustá e proseso. Por ehèmpel hende ku ta bin pasa wenter i hende ku ta keda na e isla mas largu, na promé instansha nos no tabatin nan na bista. Na momentu ku nan a sali dilanti, nos a tuma kontakto ku nos koleganan na Hulanda, pa mira kon nos mester trata ku esaki.”

Segun e minister e grupo aki tambe por registrá for di promé di mart pa un vakunashon. Ki tempu sobrá hende di 16 pa 60 por bin vakuná, no ta kla ainda.

“Durante e registrashon di e grupo sesenta plùs tabatin algun problema ora di mèldu. Pa evitá esaki serka e siguiente grupo ku ta mas grandi, nos lo yama e grupo aki den fase pa registrá”, segun e kabes di e grupo di vakunashon, Iralice Jansen. Pues e no por a indiká ainda kon esaki lo bai sosodé.