WILLEMSTAD – E elekshon pa un parlamento nobo na Kòrsou, ku lo tuma lugá 19 di mart awor, ta konta ku debut di vários hóben riba diferente lista. Ta reina ambishon i entusiasmo serka e debutantenan polítiko. Remarkabel ta e aseptashon ku tur e hóbennan polítiko ta bisa ku nan ta risibí. For di momentu ku e listanan pa elekshon di 2021 a bira konosí, a resaltá e interes di e hóbennan.

Ret Karibense ta pone lus riba algun di e kandidatonan hóben, ku ta kompartí nan eksperensia partisipando na e kontienda. Den e dianan aki kampaña polítiko ta alkansá su kulminashon i riba e aspekto tambe e hóbennan polítiko ta splika nan eksperensia, indikando tambe kiko ta e efekto finansiero riba nan partisipashon na elekshon.

Eugene Valpoort (25) ta number 11 riba lista di Partido MAN. E ta kontentu ku e desishon ku el a tuma pa drenta polítika.

“For di 1 di dezèmber 2020 ku mi a anunsiá públikamente ku mi a skohe pa drenta polítika mi a risibí aseptashon i un sosten kompletu. E sintimentu den pueblo ta pa sostené karanan nobo den polítika. Hóbennan kapas, íntegro, prepará i ku ke traha realmente pa Kòrsou. Pero tambe e sintimentu di miedu i di insiguridat”.

Divishon

Eugene Valpoort ta eksperensiando un elekshon hopi dividí kaminda ku pueblo tin muchu informashon no korekto i en bes di kada partido duna informashon di loke ta nan mira pa Kòrsou nan ta preferá bringa ku otro partidonan. ’’Esaki ta pone ku polítikonan mes ta hasi nan trabou mas difísil i sigur nos komo hóbennan pa motibu ku esaki ta krea miedu i odio bou di e pueblo’’, segun Valpoort.

Valpoort a skohe for di adelantá pa no hinka hopi sèn den su kampaña. “Mi ta di opinion ku nos pueblo ta sakrifikando sufisiente kaba i tin persona ku no tin nada di kome. Pues ta apsurdo pa hinka hopi plaka den mi kampaña i pidi kada persona sostené mi pa mi por ta nan representante”. Eugene a skohe pa hasi vários rekoudashon di fondo i tambe e por a kolektá fondo serka su famianan pa por kumpli ku e básikonan di promoshon pa asina pueblo sa ku el a drenta polítika.

Valpoort ta konvensí ku e ta visibel i ku e ta kla pa representá su hendenan den parlamento. “For di prinsipio mi strategia tabata pa kana bario i bai personalmente pa sinta i dialogá i duna kada persona un bista di mi mishon i vishon pa Kòrsou i tambe mi puntonan di enfoke pa asina nan por sinti nan mes identifiká ku mi’.

Valpoort: “Tur dia mi ta den bario pa konektá i tambe duna splikashon. Esaki ta duna mi un satisfakshon.’’ Esaki ta duna Eugene e posibilidat pa duna bèk na e pueblo i no un grupo ku a finansié.

Evita Ross – PAR

Evita Ross (30) ta number 16 riba lista di PAR. E ta ‘Vocal Coach’, kantante i empresario. Su motivashon pa drenta polítika: No para na kantu pero duna un man i hasi e ‘kloof’ entre polítika i komunidat mas chikí. E ke hasi un intento pa fungi komo bos pa e hendenan ku kisas, apesar ku nan ta forma parti di un òf otro organisashon – entre otro empresarial – tòg no por yega serka esnan ku ta manehá nos pais. Den su sirkulo Evita ta ripará tambe ku tin hende ku no tin muchu konfiansa den polítika. Personalmente Evita ta konvensí ku tin hopi potensial den polítika na Kòrsou.

Covid

E manera ku lider polítiko di PAR, Eugene Rhuggenaath, a atendé ku e problemátika di COVID-19 a stimulá Evita pa drenta PAR, ora ku el a tuma nota ku PAR tabata buska miembro nobo. ’’Mi tin apresio pa e manera ku el a mantené kalma den komunidat i sigui lucha.”

Evita ta amante di naturalesa i su terenonan di interes ta turismo, horeca i enseñansa. Tambe e ta boga pa práktika ko-kreashon: atendé konhuntamente ku problemanan kompleho, kaminda burokrasia ta den kaminda i buska solushon simpel.

Pa motibu di su trabou ainda Evita no a kana den bario den kuadro dje kampaña polítiko di su partido. Pero e ta konsiderá importante pa komunidat realisá e situashon ekonómiko prekario ku nos pais ta den i e lo promové e fenómeno di ko-kreashon, kada momentu.

Kontribushon

E partisipashon na elekshon 2021 no ta afektá e situashon finansiero di Evita. E ta traha ménos ora si pa krea tempu pa dediká na kampaña.

Partido ta pèrkurá pa tur kos i ta organisá kurso pa konosé polítika mas mihó. “Mi ta paga kontribushon pa luna, komo kada miembro di partido. Esei ta loke ku mi ta gasta”. Mas aleu e ta splika ku e ta hasi uso di Facebook pa promoshon di su aktividatnan polítiko.

Stephany Willems – Partido Un Kambio Pa Kòrsou

Stephany Willems (36) ta number 2 riba lista di Partido Un Kambio Pa Kòrsou. Willems ta eksperensiá su partisipashon pa promé bia na elekshon un reto i ta pasa den un proseso di konosementu i eksperensia nobo.

Stephany: “E ta un eksperensia hopi dushi. Hopi bia hende ta bisa ku polítika ta sushi. Pero e polítika riba su mes ta algu sano pa yuda bo pueblo”. Huntu ku entre otro su lider Raichel Sintjacoba, Stephany tin hopi tempu ta yuda hendenan den komunidat.

Komo profeshonal riba e tereno di komunikashon i merkadeo, na hopi okashon Stephany ta yuda diferente kompania. Awor e ke bai usa e konosementu aki riba nivel di gobernashon.

‘Duna Pueblo Bek’

Partido Un Kambio Pa Kòrsou a organisá vários fundraising, pa yega na fondo pa kubri nan gastunan. Stephany ta splika ku tin sierto kos ku ta individual, manera flyer. Hopi bia famia di e miembronan ta yuda, i esaki ta tuma lugá den su kaso tambe.

“Di tur e partidonan, nos ta esun ku ménos propaganda, pasobra nos ke duna bek en bes di invertí den material di propaganda”. Willems ta remarká ku en bes di hinka hopi sèn den kampaña e partidonan mester aportá na e hendenan den nesesidat. Ta p’esei maske ku su partido lo tabata dispone di mas sèn, lo e no a hinka esaki den kampaña publisitario.’’Nos ta focus riba yuda e pueblo, pasobra e propaganda no ta pone e persona vota pa bo. E hendenan ta duna nos sosten, pasobra nan sa ku nos tin hopi aña ta yuda nan’’, Willems ta bisa.

Germone de Lima – Vishon

Germone de Lima (35) ta number 3 riba lista di Vishon. Germone tambe ta konta di su su eksperensia durante kampaňa. Pa Germone esaki ta un eksperensia grandi i tambe un kambio.

“Awor mi ta na e otro banda. Normalmente mi ta reportá, kubri elekshon”. Segun Germone (ku a traha pa CBA Televishon i TV Direct) e ta un sentimentu straño. ’’Pasobra normalmente komo reportero bo ta esun mas importante, pasobra bo mester trese e mensahe dilanti na un manera ophetivo i imparsial. Den e situashon aktual mi mester bende mi mes. Anto esei ta un tiki difísil pa mi. Mi ta trahando hopi riba dje. Pa bisa dikon hende mester vota pa mi.’’ Esaki ta difísil pa Germone pasobra e ta gusta laga loke ku e ta hasi demostrá dikon mester kere den dje òf vota pe.

Inseguridat

Loke tabata un tiki ‘drop back’ pa Germone tabata e atakenan ku ela risibi ora ku ela anunsia su entrada den politika. No ta tur hende ta kontentu ku su desishon. Pero e atakenan no a lage perde su ‘focus’. “Mi tin proposito pa yuda mi pais, pa trese kambionan berdadero.” E atakenan tabata personal. Pero e hoben politiko ta realisa ku den bida bo mester sa ku no ta tur hende ke pa bo bai dilanti. Tin hende ta kere ku e mester a keda na televishon i krítika.

Germone ta menshoná tambe e aspekto di inseguridat den kuadro dje aktividatnan polítiko. ”Pasobra bo no sa kiko ta bai pasa. Bo no sa kiko elekshon ta bai trese. Bo no tin shen porshento sigur ta kon e ta bai.” Pero den bida bo mester tuma riesgo i aseptá retonan grandi, Germone ta bisa. Gana òf pèrdè Germone tin su plan B pa bo por kontinuá ku su bida. Germone ta preparando pa bira empresario riba e tereno di beyeza.

Kreativo

Pa loke ta e aspekto finansiero, Germone ta apliká kreatividat den kampaña polítiko. “Mi no tabatin un peso finansiero. Pasobra komo hóben den arena polítiko, nos ta hasi hopi uso di kreatividat i pensamentunan out of the box. Esaki ta tuma lugá dor di usa mas tantu media sosial i tambe ta kreativo pa kapta atenshon.’’ Un otro aspekto importante den e forma di hiba kampaña di Germone ta e kontakto direkto ku e potenshonal votadó. Importante ta ku e mensahe di su partido ku no ta hasi promesa ku no e por kumpli kuné, segun Germone. ’’ Esaki ta mas importante kualke mensahe paga na radio.’’