DEN HAAG – “Nos mester yega na un sistema kaminda mester buska e kousanan di kriminalidat. Investigashon despues di investigashon ta mustra ku e motibu ta espesialmente pobresa.”

Esaki Quinsy Gario di Bij1 ta bisa den debate ku parlamentario di Tweede Kamer Chris van Dam di CDA, tokante si Reino mester tuma ofermantenshon di derecho na e islanan.

Debate

Na kaminda pa elekshonnan pa Tweede Kamer, Ret Karibense ta organisá debate ku miembro di Tweede Kamer i kandidato ku ta empeñá pa, òf ku ke empeñá pa e islanan.

Van Dam tin un aña kaba ta boga pa e tumamentu ofer di e mantenshon di derecho na e islanan. E parlamentario di CDA ta bisa ku ta un ‘enkargo enorme pa pais chikí manera Aruba, Kòrsou i Sint Maarten pa mester regla tur esaki nan mes.’

‘Mas sèn pa e islanan’

Gario: “Nos meter bai pa derecho di rekuperashon i no pa kastigu. Nos sa ku tin masha hopi hende ku diariamente no sa kon nan ta bai haña kuminda. Invershon den intituto hudisial masha karu kaminda ta sera hende ku ainda ta biba den pobresa i ta purba di sali for di esaki, segun mi no ta e manera pa hasi esei”, Gario ta bisa.

Entre otro pa e motibu aki hopi mas sèn mester bai pa e islanan, Gario ta haña. Van Dam ta bisa ku netamente no mester manda mas sèn pa e islanan, pasobra e ‘sèn ta disparsé den e sakunan di mandatario lokal’.

Mester abolí Konseho di Minister di Reino i remplas’é ku un konstrukshon nobo pa deliberashon ku henter Reino. Di tur manera, si ta na Bij1. Van Dam ta bisa ku e ta habrí pa un eventual Konseho di Minister di Reino adaptá, pero e no ta haña ku den e Konseho di Minister di Reino aktual Hulanda ta aktua dominante. “Ta relashonnan nesesario. Nos mester keda den kombersashon ku otro”, segun Van Dam.

Den e promé debate di kuater ku Ret Karibense lo organisá e siman aki, a sali e ponensia tambe si studiante karibense mester por studia grátis na Hulanda. Van Dam no ke hasi distinshon i ta bisa: ‘un mucha hòmber òf mucha muhé di Amsterdam òf Groningen tambe sa ku nada no ta grátis.’

Gario ta pro studia sin gastu pa tur studiante, pero studiante karibense segun e tin derecho riba esaki pasobra Den Haag ta haña ku e islanan mester pasa reformashon ku ta nifiká ekonomisashonnan riba enseñansa tambe.

