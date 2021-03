WILLEMSTAD – Sindikatonan na Kòrsou no ta satisfecho ku e situashon di pais, pero majoria no ta duna un konseho di voto. E sindikatonan ta motivá si komunidat pa hasi uso di nan derecho di vota.

Sentral di Sindikatonan di Korsou (SSK):

‘Más promesa ku nunka anterior’

E aña aki e partidonan polítiko a hasi mas tantu promesa ku añanan anterior. Esei ta konklushon di SSK. E sentral di sindikatonan di Kòrsou ta konsisti di: Sitek, Sebi, CBV, STK, STKO, PWFC, CFW, UGTK-Cadmu, Aric i SGTK.

Edward Sint Jacobs, presidente di SSK, ta bisa ku manera ta tradishon e diferente partidonan polítiko a reuni ku SSK. Loke ku SSK a trese dilanti tabata e situashon finansiero di nos pais. ‘‘Kasi tur partido polítiko ta riba e mesun liña I ta duna prioridat na edukashon, ekonomia, I bienestar sosial.’’ E partidonan ke trese un kambio riba e terenonan aki, loke ku SSK ke mira bira realidat, na bienestar di trahadónan.

Mas promesa

Kompará ku añanan anterior, e promesa ku e diferente partidonan polítiko ta hasi, a bira mas tantu. Sint Jacobs: “Nos a sinti ku tin masha hopi partido polítiko ku ta primintí masha hopi kos. E promesanan ta mas tantu ku añanan anterior.”

SSK a hala atenshon di e partidonan ku no ta kada kuater aña e pueblo mester mira e polítikonan den bario. ‘‘Si di bèrdat komunidat ta importante, ta durante e periodo di gobernashon kompleto, sea bo ta den gobernashon òf nobo, mester bishita e barionan i yuda solushoná problemanan”, e lider sindikal ta bisa.

Konseho di voto

Manera ta e kaso último añanan, SSK no ta duna konseho di voto. SSK ta motivá tur hende pa bai vota si. “Ta importante pa vota konsiente i tene kuenta ku esun ku a yuda Kòrsou den pasado òf ku por yuda Kòrsou awor.” E ta un derecho ku bo tin i mester realisá ku e derecho aki no ta konta pa rònt mundu, segun SSK.

Central General di Trahadónan di Kòrsou (CGTC):

‘Kultura Politiko nobo’

CGTC tampoko no ta duna konseho di voto. “Pero nos ta haña hopi importante pa tur hende bai vota”. Asina Kenneth Valpoort, miembro di direktiva di CGTC ta bisa.

Sindikatonan ku ta agrupá den CGTC ta: ABVO, BEBA, CBH-OVP, Horecaf, STS, Curacta i Sunista.

Kultura polítiko nobo

Despues di un análisis riba e último desaroyonan polítiko i estudionan ku CGTC a realisá, e ta konstatá ku atrabes di tempu, ta parse meskos ku den otro pais, ta kreando un kultura polítiko nobo na Kòrsou. CGTC ta opiná ku e salario di parlamentarionan i di ministernan a bira asina interesante i atraktivo. Ku a pone ku tin basta hende ta aspirá pa drenta polítika i partisipá na elekshon, p’asina wak sikiera ku nan por saka un asiento pa drenta Parlamento, pa nan tambe haña chèns di bai gosa di e benefisio.

Partido laboral

CGTC no tin nada kontra di esaki. ‘‘Un kos mester ta kla, ku ora e polítikonan haña asiento i logra forma parti di e koalishon, nan mester demonstrá elektorado berdaderamente, ku nan lo sòru pa praktiká, loke ku nan a prediká.’’ Un kos ku CGTC a sinti falta ta; ku pa e kontienda elektoral benidero, no a aparesé ningun partido laboral pa sali na interes i defensa di e klase trahadó, manera nos a konosé den pasado, ku entre otro un FOL, PLKP i Movementu Sosial Laboral (MSL).

Sentral Solidaridat Sindikal (SSS):

‘No vota pa sostenedónan di COHO’

SSS no ta duna un konseho pa kua partido vota pe, pero ta indiká pa kua nò mester vota pe. E sindikatonan ku ta kai bou di SSS ta: BTG, PWFC, Apri, STO, HIWA, STSK, SEU, STRAF, Sitcom i SAP. Frensley Sille, presidente di SSS, ta bisa ku nan ta deskonsehá su 5 mil miembronan i nan famianan pa vota pa esnan ku a traha riba COHO i tambe esnan ku ta partidario pa realis’é.

Manifesto

Den un manifesto ku SSS a publiká relashoná ku elekshonnan benidero, e ta menshoná entre otro ku SSS no ta di akuerdo ku COHO ku a realisá sin sosten di pueblo di Kòrsou. SSS ta oponé kontra dje akuerdo sera entre Kòrsou i Hulanda riba e asuntu aki. Ta p’esei e sentral sindikal ta deskonsehá pa vota riba esnan ku ta promové e akuerdo aki.

SSS no a reuni ku e partidonan polítiko ku ta partisipá na elekshonnan. E ta lamentá ku ta solamente partido VISHON a aserka e sentral pa reuni. “Ta p’esei nos a saka e manifesto pa tur partido tuma nota di nos posishon.”

Sindikato di Trahadonan den Enseňansa na Kòrsou (SITEK):

‘No a kumpli ku promesanan’

‘‘E fin kuater aña di gobernashon a yega sin ku a kumpli ku e promesanan pa enseñansa. No a kumpli ku su promesa pa duna atenshon spesial na formashon i kombatimentu di pobresa.’’ Asina Darius ‘Lio’ Plantijn, presidente di SITEK ta bisa. “Mi problema ta ku tur partido ta boka yen di enseñansa, sin ku nan tin konosementu di nos enseñansa”. Plantijn ta komentá, ku e partidonan no ta dominá dolónan di kabes di enseñansa, no ta na altura dje kombenionan, protokòl, ni akuerdonan ku SITEK tin ku gobièrnu.

Sindikato nobo: DOEN

E sindikato nobo di enseñansa, DOEN, resientemente a dirigí su mes na tur partido polítiko den kontienda. E sindikato a duna un análisis di e situashon aktual den enseñansa indikando ku e medida pa korte 12,5 porshento di kondishonnan laboral pa dosentenan ta funesto pa enseñansa di Kòrsou.