WILLEMSTAD – Mayoria terasa di e restorantnan riba e bispu di e lockdown nobo severo na Kòrsou ta yen yen. Hopi hende a gara e último posibilidat pa por kome afó ku dos man.

“Nos ta gosa djis un tiki mas. Pasobra nos no sa kiko ta e próksimo bia ku nos por bai kome afó atrobe”, un pareha ku ta komiendo na Pietermaai ta bisa. Entretantu hopi hende ku ta traha den e restorantnan ta prepará pa un temporada nobo di insertitut:

Outor Kim Hendriksen

Ta un aña pasá ku Kòrsou a bai den lockdown pa promé bia. Riba 30 di mart pa ta mas eksakto. Shelter in place tabata yama e medida ei ainda, pero tabata meskos. Ta sera tur pakus i hóreka mas tantu posibel i e konseho ta keda kas mas tantu posibel.

Si aña pasá ainda restorantnan por a keda habrí pa take out, e bia aki nan por entregá so. I esaki no ta deha pa mayoria di restorant. Esei ke men ku hopi restorant ta sera i ku e personal no tin trabou e simannan binidero.

“Mi ta prekupá kon mi ta bai pasa e temporada binidero finansieramente”, un mucha muhé hóben ku ta traha den servisio den Punda ta bisa. “Mi amigu a pèrdè trabou anteriormente kaba pa motibu di e krísis di corona. Awor ku mi tampoko no por traha pa motibu di lockdown mi no sa kon nos ta bai logra e temporada binidero. Mi ta spera ku e lockdown lo no dura mas ku dos siman.”

Curaçao Restaurant Association (CRA) tambe ta prekupá pa e medidanan nobo. Segun CRA e reservanan serka hopi restorant entretantu a kaba i entregá so no ta trese un solushon den e situashon aki pa motibu di e gastunan haltu. “Naturalmente e medidanan aki ta fèrfelu pa tur hende”, direktor komersial Egon Sybrandy ta bisa. “Nos ta komprondé ku mester bini medida, pero kaminda e kos ta bai malu ta ku restorantnan por entregá so. Esei ta un solushon pa sierto restorant pero pa hopi di nan nò.”

E direktor komersial ta lamentá ku kada be gobièrnu despues di e anunsionan numa ta bai sinta rònt di mesa ku e sektor. “No ta pasobra nan no ke skucha nos rekomendashonnan, pero lo tabata mas konstruktivo si nan laga e sektor pensa huntu delantá tokante e medidanan ku mester tuma. Asina hopi restorant lo por a keda habrí si nan por a hasi take out, pa asina tòg mantené un parti di nan entrada i por laga nan personal traha.”

Sybrandy ta agregá: “Tòg ta straño ku nos tur por bai hasi kompra den supermerkado, ma bo no por tuma un saku chikí di kuminda den un restorant.”

Konseho di biahe di Hulanda

Entretantu Hulanda despues di introdukshon di e lockdown na e isla a adaptá e konseho di biahe pa Kòrsou. Biahero for di Kòrsou for di 24 di mart 00:01 or (ora hulandes), na yegada na Hulanda mester bai den karentena na kas. Banda di karentena na kas for di 27 di mart 00:01 or (ora hulandes) un obligashon pa tèst ta na vigor si bo biaha di e isla pa Hulanda.

Aktualmente segun Curaçao Tourist Board tin entre 4500 pa 5000 turista na e isla.