KRALENDIJK – Giselle Pourier ta kuida su yunan e so. E problemanan a kuminsá ora nuebe aña pasá su kasá a fayesé ònferwagt di un atake di kurason. “Esun chikí tabatin nèt diesnuebe dia ku el a nase i e mayó tabatin seis aña. Mi no tabatin trabou.”

Nationale ombudsman i Ombudsman pa mucha ta bai investigá kiko mayor soltero na Boneiru, Sint Eustatius i Saba, ku ta bibi rònt òf bou di e nivel di pobresa, ta topa kuné den edukashon. Giselle su promé reakshon riba e investigashon? “Porfin. Porfin tin algu kaminda mayor soltero por bai i porfin por skucha nos.”

Ounke aktualmente ta bayendo mihó, ainda Giselle no ta logra di sali ku su sèn. “Pa motibu di corona mi a pèrdè mi trabou. Ora ku na yanüari e areglo di emergensia a stòp, a surgi un buraku finansiero grandi.”

No tin sèn pa kumpra pan

Su trabou den limpiesa segun ku nan pidié bini, no ta sufisiente pa biba di dje. “Tin bia mi no tin sèn pa kumpra pan. Siman pasá e muchanan a keda kas tres dia, pasobra mi no tabatin gasolin pa hiba nan skol. Semper mi mester fia serka famia ma mi no ke molestiá nan.”

Esaki ta e delaster investigashon den un seri di tres; na 2019 a investigá pobresa serka hende grandi di edat, i na 2020 a bini un investigashon di pobresa bou di hóben. E investigashonnan mester pone e problemátika di pobresa riba e agènda polítiko.

Nationale ombudsman ta ferwagt ku e último investigashonnan aki di haña un bista kompleto di e problemátika di pobresa, pa despues por determiná un vishon riba esaki. “Anto spesífikamente pa pèrkurá ku no ta bini solamente un investigashon sino ku lo tuma akshon berdadero pa trata pobresa”, Nationale ombudsman ta laga sa den un reakshon.

Bèrgwensa

Ounke pobresa ta un problema grandi na Hulanda Karibense, no ta algu ku hende ta atmití abiertamente durante oranan di konsulta di Nationale ombudsman. Sí tabatin sierto tipo di keho ku tabata motibu pa hasi investigashon. “Manera keho tokante e posibilidat pa mucha por bini na remarke pa akohida òf deporte. Pero tambe problema di ònderstant òf debe.”

Pa e investigashon lo tene kombersashon ku tur mayor soltero, mucha i stakeholder. “Nos ta haña masha importante pa papia ku hende personalmente. Nos ta bini asina e medidanan ta pèrmití esaki. Nos ta spera ku lo ta promé ku zomer.

Awor si trata e problema di pobresa

Pa motibu di e investigashonnan anterior huntu ku e ministerionan a buska solushon. “Nos ta keda pidi atenshon p’esaki i ta monitòr si, i kon, ta sigui e rekomendashonnan. Ku komo meta ku berdaderamente lo trata pobresa, i e problemanan ku esaki ta trese kuné”, segun Nationale ombudsman.

Giselle tin konfiansa sí ku e investigashon por kambia algu. Mi tin un sintimentu fuerte ku algu bon lo sali afó aki. Asta si kisas no ta pa mi mas, pero sikiera pa otronan ku tin mester di dje. Mi ta spera ku pronto lo bini solushon.”For di e investigashon mester sali di kiko mayor soltero tin nesesidat. “Por ehèmpel e disponibilidat di sierto previshon ku ta fasilitá e edukashon.”

Giselle ta haña bon nutrishon importante. Hopi mucha ta bira malu pa motibu di kuminda ku no ta saludabel, pero e mayornan no tin otro moda. Si e muchanan keda salú nan ta bai mió na skol tambe.”

Su yu hòmber pa motibu di e situashon na kas tabatin mas problema pa konsentrá den klas i esaki a pone ku el a keda sinta. Giselle ta spera ku na skolnan lo bini mas atenshon pa mucha ku ta envolví den pobresa.

Ta ferwagt ku lo publiká e rapòrt di pobresa bou di mayor soltero den kabamentu di 2012