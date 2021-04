ORANJESTAD – No opstante e oumento grandi di e kasonan di corona, Aruba ke evitá un lockdown manera na e islanan bisiña Kòrsou i Boneiru, i tambe Hulanda. Espesialmente e seramentu di frontera e isla no ke apsolutamente i e medidanan nobo èkstra no mester stroba e rekuperashon kouteloso di turismo.

“E oumento aki no ta kumbiní, nèt na momento ku nos tin un situashon kaminda turismo ta bai mihó”, minister Dangui Oduber, responsabel pa salubridat i turismo, ta bisa. “E último kalkulashon pa mart ta mustra esaki tambe, ku nos lo bai haña 43 mil turista. I pa e di dos kuartal binidero atrobe lo tin un oumento di stul den oroplanu ku ta mas haltu ku na 2019.”

Pero ku entretantu ku 650 kaso aktivo Aruba no ta skapa di medida èkstra ku mester tuma. Pasobra nunka promé e hòspital no tabata asina yen for di tempu ku corona un aña pasa a yega e isla. Hòspital Horacio Oduber e siman aki a atvertí: tin solamente algun lugá liber ainda den intensive care. I e bia aki no pa falta di aparato di rosea sino di personal. Di e 18 kamanan den intensive care e hospital a logra di oumentá e kantidat aki pa 22.

Pero ku atmishon di 43 pashènt di corona di kua 13 na intensive care, e hòspital por lo pronto no ta fuera di peliger.

P’esei e medidanan èkstra ta bini serka esnan ku gobièrnu a tuma siman pasá kaba, manera e prohibishon di konsumo di alkohòl riba kaya i bishitá otro. For di 27 di mart e toke de keda ta dos ora mas largu (e ta kuminsá 10 or di anochi); skolnan mester sera dos siman entrante di 29 di mart i pa di dos aña tras di otro no ta pèrmití di kampér. E último aki ta un tradishon popular di pueblo durante vakashon di Pasku di Resurekshon.

A suavisá kome pafó di kas

Tòg gobièrnu arubano – kontrali na espesialmente Kòrsou i Boneiru – no ke perhudiká turismo ku e limitashonnan nobo. P’esei hóreka ta keda habrí, solamente ku un ora di sera mas tempran di 11 or pa 9 or di anochi. E reglanan pa kome afó tambe ta suavisá: en bes di maksimalmente dos por sinta kuater hende na un mesa i no ta konta mucha te 12 aña ke men nan tambe por bin sinta. Ademas esnan ku ta kome huntu no tin nodi di ta di e mésun kas òf ta amigu di otro.

Hefe di e servisio di enfermedat kontagioso Sharline Koolman ta splika pakiko a suavisá e medida aki miéntras ku alabes e ta informá ku restorantnan ta den tòp 3 di foko di kontagio na e isla: “Bon mira ta bar ku tin pèrmit di restorant tambe i kaminda semper tin hopi hende ta drenta. Ke men e problema no ta kaminda bo ta sinta nèchi ku kuater hende kome na mesa i bai atrobe. P’esei nos a suavisá esei atrobe.”

Den e tòp 3 di foko di kontagio ademas tin misa i lugá di deporte (gym). E últmonan aki mester sera dos siman. Mitar di e kasonan nobo ta bini di e variante di korona britániko ku ta hopi mas kontagioso. Tambe tin hende ta kana rònt ku síntoma sin mèldu òf nan no ke bisa niun ora ku nan a kontagiá, Koolman ta bisa. Di un terser parti gobièrnu no por alkansá e fuente di kontagio.

Kòrsou a alkansá Aruba ku e kantidat rekòrt di kontagio aktivo (riba 2000). Pero Aruba ainda tin e rekòrt di kantidat di morto di corona di 82. Na Kòrsou te aworakí 28 hende a muri, na Sint Maarten 27 i na Boneiru 10.