ORANJESTAD – Apénas un ora despues ku Ministerio Públiko a anunsiá ku e ta investigá e partido di koalishon POR pa malversashon di sèn públiko, gabinete Wever-Croes ta entregá su retiro.

“Pasobra ta investigá un partner di koalishon pa malversashon durante e término aki di gabinete, nos ta pensa ku nos mester tuma e desishon di mas ekstremo. Gabinete no por kontinuá sin un base di konfiansa ku e kiebro di integridat aki. P’esei mi a firma un karta kaminda mi ta pidi gobernador pa retirá e gabinete aki i disolvé parlamento” segun promé minister Evelyn Wever-Croes.

Malversashon di plaka públiko

Ministerio Públiko (OM) di Aruba a pone beslag riba kuentanan di e partido ya kaba kontroversial POR. E investigashon a kuminsá despues ku a drenta un notifikashon (notifikashon MOT) tokante ‘iregularidatnan tokante maneho di plaka riba un kuenta di banko di un fundashon di e frakshon di POR den parlamento di Aruba’, segun OM.

Pasobra ta trata di plaka di komunidat, i OM ke evitá ku esaki ta disparsé, a pone beslag e siman aki riba algun kuenta ku a bin aparesé durante di e investigashon. No ta sigur di kuantu sèn ta trata, OM no ke bisa nada ainda.

Na Kámara di Komèrsio e fundashon di e frakshon ta registrá bou di e nòmber Hunto Nos Por ku presidente Alan Howell. E ta lider di partido i di frakshon di POR. Ademas KdK ta mèldu ku Jacqueline van Putten ta e tesorero. E ta un di esnan ku a lanta e partido.

Investigashon di korupshon di minister

Fin di 2019 e fundadó di partido/lider di POR, Otmar Oduber a retirá komo minister. El a bisa pa motibu di salú, pero mitar aña despues a sali ku e ta sospechoso den e kaso grandi di korupshon Flamingo. Tòg den fondo el a keda manda, asina a sali den un entrevista ku su susesor Marisol Tromp. Despues e tambe mester a bai pasobra e tabatin krítika riba esaki i segun e e tabata ninga di hasi enkargo di Oduber i tambe di fundadó di partido prominente Andin Bikker (minister di hustisia).

For di e retiro di Tromp e kartera di minister no a bai POR bèk, pero e promé minister di Aruba (MEP) a tum’é ofer, loke no ta kustumber. Komo motibu POR i sobrá di gabinete a bisa ku tabatin di hasi ku ekonomisashonnan pa motibu di e krísis di corona. Ora a puntra e promé minister si e tabatin sospecho kaba di korupshon, Wever-Croes a kontestá negativamente.

Partido POR ta plama for di otro

Minister di Hustisia Andin Bikker awor a laga sa ku e ta tuma distansha di su partido POR i e ta sostené e desishon pa e retiro di gabinete. “Na un dado momento bo ta kansa di kada be soportá sorpresa desagradabel i krítika ku no ta trata di bo persona. Mi no ta rekonosé mi mes mas den POR.”

E miembro di frakshon Dellanire Maduro tambe a distansiá su mes di POR i ta bisa ku awor e ta sigui komo Miembro di Staten independiente. E ta bisa ku e no tin nada di hasi ku e fundashon kontroversial i ku no tin akseso tampoko na e kuenta di banko.

Ku esaki e frakshon di POR ta konsistí solamente di lider Alan Howell ku ta ninga ku e sa algu di e iregularidatnan serka e fundashon òf di malversashon.

Punto di akshon di gabinete: integridat

Un di e puntonan di akshon di gabinete Wever-Croes ku a drenta gobièrnu na 2017 ku e partidonan di koalishon POR i RED, ta bon gobernashon i integridat. Krítikonan manera fundashon Bon Gobernashon sinembargo ta haña ku gabinete a primintí hopi pero den práktika a realisá muchu tiki di e promesanan.

Pero e promé minister ta tuma eksaktamente e punto di akshon aki komo e motibu pa sali for di gobièrnu awor.: “Pa e gabinete aki bon gobernashon i integridat no ta solamente palabra sino ehekushon i aktua responsabel diariamente.”

Aruba lo a bai vota for di sèptèmber. Si e elekshonnan lo bini mas trempan awor, no ta kla.