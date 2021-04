WILLEMSTAD – For di 24 di Mart Kòrsou ta den lockdown. Segun representante di sektor privá chèns ta hopi grandi ku mayoria empresa chikí no ta sobreviví e di dos lockdown na Kòrsou.

E negoshinan ku sí a logra tene nan porta habrí despues dje promé lockdown aña pasá, ainda ta hiba un lucha fuerte pa tene nan porta habrí.

E variante britániko sumamente kontagioso ku a yega na Kòrsou tambe, ta motibu dje eksploshon di kasonan di corona. Esaki a hasi nesesario pa gobièrnu re-introdusí lockdown. E empresarionan chikí, tin komprenshon ku medidanan severo tin ku wordu tuma. Pero nan no ta haña sufisiente respaldo di gobièrnu, nan ta bisa.

Inseguridat

Salon di Beyesa Leading Lady aña pasá a eksperensia e promé lockdown ku hopi inseguridat. E empresa ni su klientenan no por a antisipá kiko lo bai pasa. Scarsio Verwij ta teme e konsekuensianan fatal dje di dos lockdown.

E klientenan ku ta ainda ta akudí na Leading Lady ta prinsipalmente e hendenan ku a vakuná kaba. Klientenan ku ta insigur, no ta presentá. Verwij ta splika: “Klientenan ku ta konfia nos i ku sa di nos protokòl riguroso di higiena sí ta bin ainda”. Pa Salon di Beyesa Leading Lady tambe ta importante pa komunidat vakuná i minimalisá e riesgo pa infektá.

Scarsio Verwij

Download e oudio aki

.

Alberto ta un hardinero i doño di su propio empresa chikí. E promé lockdown a afektá su negoshi seriamente i vários kliente ‘grandi’ a kai afó. “Te ainda mi no a rekuperá di e sla aki”. E periodo ku e no tabata dispone di eksonerashon, e no por a bishita su klientenan. Esaki tabata hopi negativo pa su situashon finansiero. “Mi a bai atras den total ku sigur dos mil florin’’, miéntras mi gastunan mensual ta keda meskos”, Alberto a splika.

E hardinero tampoko no a risibí sufisiente yudansa di gobièrnu. ‘‘Esaki miéntras mi ta kumpli debidamente ku mi obligashon di paga belasting’’. E petishon ku Alberto a hasi serka gobièrnu pa yudansa finansiero no tabata eksitoso, debi na e proseso ku a kana lento. P’esei el a legumai su petishon.

Devastador

E di dos lockdown lo ta devastador pa empresanan chikí. Esei empresario riba tereno di merkadeo, Jorge Cuartas ta konvensí di dje. Ademas gobièrnu mester hiba un maneho di yudansa strukturá pa yuda empresanan chikí.

Jorge Cuartas

Download e oudio aki

.

322 empresa a firma un akshon ku Jorge Cuartas a kuminsá na desèmber último pa preshoná gobièrnu pa duna sosten finansiero na empresarionan chikí, e asina yamá TVL. Te ainda esaki no a realisá, loke ku ta un prueba ku no ta realisá kon importante e sektor di empresanan chikí ta pa nos ekonomia, asina Jorge Cuartas ta sigui bisa.

Depreshon

Mientrastantu SKUCHAMI, e departamento di salu mental di gobièrnu, ta kontinuá ku su servisionan den e di dos lockdown. Angelique La Cruz, trahadó sosial di SKUCHAMI, ta splika ku aña pasa Skuchami a risibí 386 yamada di hendenan ku a pidi asistensia pa motibu ku entre otro nan a pèrdè trabou, depreshon i kasonan sosial. Den transkurso di tempu a konstatá ku tin oumento di kasonan di depresividat serka hendenan ku a pèrdè trabou. E parti sosial tambe a rekerí hopi atenshon di SKUCHAMI, ku ta intermediá te ainda pa siudadanonan risibí pakete di kuminda.

Direktor di SKUCHAMI, André Curiel, ta lamentá ku hendenan ta warda muchu hopi pa pidi yudansa mental. Esaki ta konsekuensia dje tabú ku tin relashoná ku asistensia mental.

Prinsipalmente e pèrdèmentu di trabou debí na e pandemia ta destabilisá e situashon mental di miembronan di nos komunidat. Esaki por pone hopi preshon riba e persona en kuestion ku mester keda kas tambe pa motibu di lockdown. Asina André Curiel a bisa.

André Curiel

Download e oudio aki

.