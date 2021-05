WILLEMSTAD – E yudansa di kuminda for di Den Haag awor entrante promé di mei ta kambia den sosten struktural via gobièrnu, i ku esaki Krus Kòrá ta stòp ku e kordinashon. ‘Nos ta referí registrashon nobo pa SOAW.’

Ku yudansa di boluntario i sosten finansiero hulandes na Krus Kòrá, a parti pakete di kuminda pa yuda e poblashon den krísis. E sosten di emergensia di Den Haag awor entrante promé di mei ta kambia pa sosten struktural via gobièrnu i ku esaki Krus Kòrá ta stòp ku e kordinashon. ‘Registrashon nobo nos ta referí na SOAW.’

Poko tempu pasá pa medio di un komunikado di prensa e organisashon a laga sa ku Krus Kòrá ta stòp ku e yudansa di kuminda. “Un aña largu nos a hasi e kordinashon di e yudansa di kuminda, pero komo ku e yudansa aki a bira struktural nos no por ofresé e yudansa aki mas, nos organisashon no tei pa hasi esaki”, Maisy Scharbay, manager di Krus Kòrá na Kòrsou, ta konta.

Transishon

Fin di aña pasá kaba Krus Kòrá a laga sa ku nan mester stòp ku e sosten di emergensia, komo ku segun definishon esaki tabata temporario. “Aktualmente tin kombersashon tokante e transishon di Krus Kòrá pa gobièrnu lokal, kaminda debidamente e responsabilidat mester ta”, Erwin Arkenbout, hefe di e Representashon na Willemstad (VNW) ta bisa.

Arkenbout: “E transishon en prinsipio mester tuma lugá promé di mei. Hulanda ta dispuesto pa kontinuá e finansiamentu te promé di òktober 2021, kontal ku duna e yudansa aki na esnan indokumentá (si nan ke) tambe. Pero e palabrashon aki no ta kla kompletamente ainda.”

Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar (SOAW) Hensley Koeiman ta bisa den un reakshon ku e ta lamentá ku Krus Kòrá a saka e notisia aki kaba, sin sintonisá esaki ku ministerio. “Djaluna 26 di aprel nos lo bisa kon e yudansa di kuminda lo ta for di promé di mei. Aktualmente nos ta den e último fase di despacho pa yega na un protokòl”, segun Koeiman.

Donashonnan ta bira ménos

Banko di kuminda, ku a tuma e distribushon di e yudansa di kuminda algun tempu, tambe a sali for di e trayekto for di aña pasá. “Nos a stòp ku distribushon di pakete di kuminda na ougùstùs di 2020”, Stacia Illidge, sekretario di e Banko di Kuminda ta konta. “Esaki tabatin diferente motibu. E donashonnan a bira ménos ora hende a kuminsá kere ku nos ta haña e sèn di Hulanda pa e yudansa di kuminda. Pero ta Krus Kòrá tabata haña e sèn, nos nò. Nos tabata hasi solamente e distribushon, pero p’esei awor nos sèn a kaba sí.”

For di e tempu ei Banko di Kuminda tin problema finansiero. “E aña ku a pasa nos a yuda mas ku 18 mil kas ku pakete di kuminda. Aktualmente ta mas o ménos 7 mil kas. Pero nos no por tuma petishon nobo mas pa motibu di falta di sèn”, segun e sekretario. Mayoria di e paketenan aki ta kontinuo. E kantidat di hende nobo ta hopi mas chikí ku na kuminsamentu di e krísis.

Aña pasá Banko di Kuminda tin bia tabata risibí 400 registrashon nobo pa dia. “Den e di dos lockdown aki nos ta haña algun registrashon nobo pa siman. Pero nos no por yuda e hendenan aki. Nos ta referí nan na SOAW. Hopi bia hende ta yama nos promé, pasobra nos a bira hopi konosí e aña ku a pasa.”

Distribushon

Banda di problema finansiero durante e di dos lockdown e distribushon na Banko di Kuminda tambe a bira un problema. “Nos no ta disponé mas di e mésun kantidat di hende ku por yuda nos ku e distribushon”, Illidge ta konta. “Asina no tur hende a bakuná i tambe e kantidat di dispensashon ta mas chikí ku aña pasá den lockdown.”

Tin espesialmente asuntu práktiko ku ta pone ku no tur hende por haña un pakete. “Nos mester di e koperashon di diferente instansha pa laga e distribushon kore bon, manera polis i VKC. Aña pasá den lockdown ainda tur hende tabata na kas. Awor tur hende ta traha online. Nos no tin sufisiente boluntario mas ku por yuda. Riba djasabra sí, e ora ei nos tin sufisiente. Pero den siman tur hende no por bai buska pakete i entregá nan, pasobra nan mes ta traha.”