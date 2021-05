WILLEMSTAD – E pandemia di Covid-19, kompañá pa e lockdown ku Kòrsou a konosí, tabatin su influensia grandi riba henter komunidat. Tambe riba mundu di kultura.

Na un banda e pandemia a stimulá eksportashon di arte lokal. Made in Curacao ta un plataforma ku su miembronan ta traha independiente. Den e pandemia di Covid-19 tin un grupo ku a desaroyá positivamente pasobra nan ta traha online. Di e otro banda, pa e grupo di artista ku ta bende prinsipalmente riba merkado, lockdown a hasi nan funshonamentu mas difísil. Ret Karibense a papia ku diferente artistanan.

‘Vários di su miembronan a stòp di traha durante di e pandemia’- Charella Riedel

Charella Riedel, kende ta na kabes di Made in Curacao: “No ta tur hende ta deseá òf por traha online. Banda di esei, no ta tur hende ta dispone di kòmpiuter, telefòn i internèt ni tampoko ta dispone di e konosementu. Un otro aspekto ku mester tene kuenta kuné, ta ku klientenan ke mira i mishi ku e produktonan promé ku nan kumpra un obra di arte. Made In Curacao ta konstatá ku vários di su miembronan a stòp di traha durante di e pandemia. Pero tambe tin artista ku a adaptá loke nan ta produsí hasi pa tòg generá entrada.”

Nan a kambia nan produkto, pa produktonan ku por usa den e pandemia. Por ehèmpel nan ta traha pasaboka i produktonan di higiena, segun Riedel.

Sosten finansiero

Vários artista a pidi sosten finansiero serka gobièrnu. Atministrashon ta importante loke ku tin bia tabata problema pa bin na remarke pa haña e sosten di gobièrnu.

Charella Riedel riba e merkado nobo

Download e oudio aki

.

‘Landhuis Bloemhof ta sigui buska manera nobo pa funshoná’ – Elodie Heloise

Pa Landhuis Bloemhof, ku ta fungi komo un sentro pa arte, e desaroyo digital tambe a bira un faktor importante den lockdown. Elodie Heloise, ku ta na kabes di e tim ku ta manehá Landhuis Bloemhof ta splika:

“Durante dje promé lockdown Landhuis Bloemhof a pasa den training pa determiná kon e por funshoná online.” Durante dje dos lockdown, Landhuis Bloemhof a kontinuá ku su aktividatnan online. Entre otro Landhuis Bloemhof a organisá un fundraising online pa Ronald Mac Donald House of Charities, ku a pèrkurá pa kuminda pa personal di CMC ku tabata hopi okupá debí na e ola grandi di pashèntnan di Covid-19 den e hospital. E rekoudashon di fondo virtual a haña hopi akohida.

Pa loke ta trata futuro, banda di e aspekto digital, Landhuis Bloemhof ta sigui buska manera nobo pa funshoná. Pero esaki ta dependé dje reglanan ku na e momentu ei ta vigente, segun Heloise.

Elodie Heloise riba adaptashon (na hulandes)

Download e oudio aki

.

Landhuis Bloemhof no tin miedu ku e interes dje bishitantenan lo baha despues di lockdown. ‘‘Nos a mira ku despues di un lockdown, e hendenan ta kontentu ku nan por bishita nos atrobe.’’

Mas entrada

Tin indikashon ku lockdown aña pasá no a afektá e kompra di obranan di arte. Ta parse ku tin hendenan ku obligatoriamente mester a keda kas, a invertí den arte. Plaka di entrada ku bishitantenan mester generá pa Landhuis Bloemhof, si a kai atras, asina Heloise ta splika.

Heloise riba invershon den arte (na hulandes)

Download e oudio aki

.

‘Ni e arte ni tampoko e otro entrada ta fio’-Lusette Verboom

Un periodo hopi difísil finansieramente pasobra pero ku tòg no ta kondusí na negativismo. Asina Lusette Verboom, di Galeria Alma Blou, ta deskribí e lockdown. Verboom ta usa e tempu aki pa konsentrá riba su aktividatnan internashonal.

Heloise riba invershon den arte (na hulandes)

Download e oudio aki

.

Verboom ta splika tambe ku mayoria artista no ta biba solamente di nan arte.”Nan tin un entrada banda di nan arte. Pero ni e arte ni tampoko e otro entrada ta fio.”

Tòg e artista ku ta pasando den un periodo difísil, ta eksperensi’é komo un tempu di stimulashon i kreatividat, Verboom ta konklui.