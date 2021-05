WILLEMSTAD – “Tabata un aña difísil pa e alumnonan di èksamen” asina Sylvie Anthony, rèktòr di Radulphus College na Kòrsou ta bisa. “Ku e medidanan di Covid e alumnonan no por a sigui enseñansa físiko henter aña.”

Na Kòrsou siman ku a pasa èksamennan a kuminsá. E pregunta ta si e alumnonan, no opstante e medidanan i e aña di skol adaptá, por a prepará bon pa nan èksamen.

Outor Kim Hendriksen

“Henter aña nos a prepará pa èksamen., pero tabata un aña pisá. Esei a kuminsá for di aña pasá ora ku e alumnonan di èksamen tabata den HAVO 4 i VWO 5 ainda. Na kabamentu di e aña ei nan mester a yuda nan mes pasobra ku e medidanan no tabatin lès físiko.

Kuminsamentu di e aña aki nos a kere nos por kuminsá normalmente, pero e ora ei pa motibu di e medidanan di Covid di repente nos mester a kambia pa mitar klas”, asina Anthony ta splika. E konsekuensha di esaki tabata ku mester a adaptá e programa regular. “Esaki tabatin konsekuensha desbentahoso pa e alumnonan. Asina no a haña e vakashon kòrtiku ni vakashon di Pasku di Nasementu. E vakashon di Pasku di Resurekshon bon mirá tabata e úniko temporada liber ku nan a haña e aña aki, pero nan ta preparando atrobe pa èksamen.

Aña ekstraordinario

Maghalie van der Bunt-George tambe ta rekonosé esaki serka e alumnonan di èksamen final. “Tabata un aña ekstraordinario pero mayoria di nos alumnonan ta bai èksamen bon prepará.” E direktor di Vereniging Protestant Christelijk Onderwijs (VPCO, Asosiashon di Enseñansa Kristian Protestant) ta ripará ku espesialmente e alumnonan di VSBO tabatin molèster di e medidanan. “For di sèptèmber te desèmber nos mester a parti e klasnan na mitar. Nos a parti nan den dos grupo. E klasnan alternativamente tabata haña tabata haña lès na kas via Zoom i lès na skol mes. Ku esaki e alumnonan a sigui 50 porshento ménos enseñansa físiko.”

Segun e direktor e klasnan di HAVO/VWO tabatin ménos molèster di esaki, pasobra a usa un orario alternativo pa nan. “Nos a laga e dosentenan traha overtaim, pa asina nan por a duna e lèsnan dos bia. Pa VSBO esaki tabata mas difísil. Tambe espesialmente e alumnonan di VSBO tabata haña mas difísil pa traha independientemente.”

Regla di suavisashon

Pa loke ta e areglonan di èksamen tabatin deliberashon ku Hulanda i a tuma e reglanan di suavisashon ofer, pero pa VSBO esakinan no ta konta. “E reglanan ta diferente for esnan di Hulanda. Ei ta konta e ‘regla di dùim’, ku ta enserá ku ta keda sin konta ún sifra insufisiente. Pa HAVO/VWO sí a tuma esaki ofer, pero no pa VSBO. Pa algun alumno esaki por a hasi e diferensia. Aki nan lo a drùip ku e mésun lista di sifra ku na Hulanda sí nan lo a slag kuné”, asina Van der Bunt-George ta konta.

Konfiansa

Segun Anthony e último aña no tabatin masha deliberashon ku e sektor i ku Ministerio di Enseñansa. “A imponé hopi regla djariba ku nos mester a adaptá na nan, mi ta kere nos a logra bon. Pero tòg ta hopi diferente for di e otro añanan.” Pero no opstante ku e aña a pidi hopi adaptashon di e alumnonan i e dosentenan, Anthony tin konfiansa den un bon resultado. Anthony: “Mi ta haña ku e alumnonan a lucha i logra bon. E último temporada nos a mira tambe ku e sifranan a subi bon. Ke men mi tin konfiansa ku nos lo haña bon resultado atrobe, meskos ku den tempu normal.”

Van der Bunt-George tambe tin konfiansa den un resultado bon. “Poko tempu ei e skol a hasi un análisis. For di e sifranan aki ta sali ku e alumnonan no ta mas mal pará ku e otro añanan”