ORANJESTAD – Atrobe tabata e partidonan grandi MEP i AVP ku riba e dia di entrega di lista di kandidato (7 di mei) pa e elekshonnan binidero, masalmente a kibra e reglanan di corona. Pero ku eksepshon di kibra algun parada i grupo aki aya, desena di polis, entre nan polis ántimotin, espesialmente tabata para un kantu sin hasi nada.

Ta AVP ta hasi kompletamente di mas i ta yega stadhuis ku un parada pa bin entregá su lista. Miéntras ku Konseho Elektoral i tim di krísis entre nan salubridat públiko i polis vários bia a avisá e partidonan polítiko i nan partidarionan pa no hasi esaki. Kada partido por a bini ku solamente dos representante. Pero e partido bèrdè ta bini ku tur kandidato di elekshon i un grupo grandi di partidario, i nan ta marcha bai stadhuis. Polis ta kibra e parada i ta forma un kòrdòn pa wanta nana. Esaki ta traha pero e grupo ta keda warda te ora nan lider Mike Eman bini bèk atrobe.

Outor Sharina Henriquez

“Ta un situashon masha kompliká. Nos ta traha den un kultura kaminda nos ta ekspresá nos emoshonnan serka nos preferensha polítiko. Un partido grandi tin mas difikultat ku esaki ku un chikí. Pasobra si bo inisiá algu mes, masha lihé bo ta trese masha hopi hende riba pia”, segun Eman ku ta bisa ku si su partido haña un but, e lo paga esaki i e ta pidi despensa.

Pero ta di tantu bia ku den e temporada di elekshon a violá e reglanan di corona. Miéntras ku e partidonan i tambe e gabinete demishonario ántes vários bia a primintí ku nan ke evitá un situashon manera na Kòrsou. Ei tabatin desena di morto despues ku elekshonnan a kousa e brote di mas grandi na e isla for di tempu ku e pandemia a kuminsá.

Promé minister Evelyn Wever-Croes ku komo lider di MEP tambe a bin entregá su lista, ta apelá na e hendenan pa ta kouteloso. Pero el a kaba di hasi un gira di e distritonan ku ta representá e kandidatonan di elekshon. Un aktividat ku tambe a kondusí na hopi partidario ku a bini huntu i ademas na stadhuis ainda tin un grupito pará bou di un palu. Esei tampoko no ta pèrmití, pero polis ta laga nan para trankil di nan.

“Bo tin un punto ei i mi ta yama mi partidarionan pero tambe sobra di pueblo: laga nos sigui paga tinu. For di mart di aña pasá nos mester a entregá asina tantu. Awor nos ta asina leu pero nos por pèrdè esaki den un fregá di wowo si nos no tene nos na e reglanan”, segun e promé minister riba pregunta di Ret Karibense pakiko MEP no ta tene nan mes na e reglanan di prevenshon.

Bosero di polis Lito Lacle na fin di e atardi ora e partidonan a kaba di entrega nan listanan di kandidato ta bisa ku a bai bon sí.

“Nos a kibra e parada di AVP. Si, tabatin aglomerashon, si bo sigui e letra di lei, 3 hende òf mas huntu ta kastigabel Pero nos tin e outorisashon diskreshonario pa imponé sanshon òf nò. Den e kaso aki nos a skohe pa palabrá ku e personanan di kontakto di e partidonan ku nan ta entregá e listanan, duna entrevista na prensa i bai mésora. Pa nos esei tabata e mas importante.”

Ke men aktua mas severo kontra espesialmente partido grandi manera AVP i MEP ku strukturalmente ta violá e reglanan, esei ta algu ku e kuerpo mester evaluá ainda, e ta bisa:

“Si ta nesesario, nos lo tene deliberashon interno. Nos mester di e sosten di ministerio públiko. Por ehèmpel nos por duna but pero ainda nos mester di sosten di OM ku ta persigui tambe. Asina nos ripará ku tin sosten nos lo aktua.”

Pero OM a laga sa anteriormente ku ta na polis pa mantené. Riba pregunta tokante esaki bosero di polis Lacle ta reakshoná: Ta nos lidernan na polis mester bai sinta ku nan. Si ei riba nan a tuma e desishon, no lo ehekut’é.”