WIILLEMSTAD _ “Tin hopi hende ku ta pensa ku polítika ta un sinónimo di insultá otro. Pero e manera ku bo ta trata un hende ta bisa mas di bo ku di e persona.” Esei Charetti America, e presidente nobo di parlamento di Kòrsou a bisa djamars den su promé spich. Polítika no ta un sinónimo pa manda otro ku lodo. Polítika ta un medio pa trese kambio den nos pais.”

Charetti di 40 aña di edat, ku pa di dos bia ta den parlamento kurasoleño pa MFK, ta traha komo ‘family coach’. E ta enfatisá ku hopi famia na Kòrsou ta pasa trabou. El a bisa su koleganan parlamentario den su promé spich: “Pueblo ta deseá pas, pueblo tin masha gana di kambio i unidat i no por keda sin tuma nota di esaki. No tin interes, ni diferensha òf konflikto ku tin mas balor ku e prosperidat di nos pais. No brua, no ta un persona lo trese e prosperidat ei, no ta un partido tampoko ku lo kambia e pais aki. Ta ora nos tur siña skucha otro, respetá i apresiá ku nos lo bai dilanti.”

Outor Kim Hendriksen

Unidat inkomun

E momento ei a kaba di elegí Charetti komo presidente. E votamentu ei a tuma lugá den un harmonia inkomun. Tur parlamentario nobo a vota pa Charretti komo presidente nobo. Ta un señal kla ku e parlamento nobo ke skohe un rumbo diferente. Kuater aña largu atake duru, personal a dominá e parlamento. Pero e parlamento nobo lo laga esaki tras di lomba.

E huramentashon di djamars pasá di e representantenan di pueblo nobo a bini espesialmente kompaña pa palabranan di rekonsiliashon i yamada pa unidat. Asina Ana Maria Pauletta (PAR), e presidente di Staten saliente, a bisa ku e ta spera ku e 21 miembronan nobo di Staten lo por koperá bon ‘pasobra e situashon na Kòrsou ta berdaderamente difísil’. Segun e e representantenan di pueblo no por sigui insultá otro miéntras ku pueblo ta pasando den tantu difikultat.

E partidonan di gobièrnu PAR i MAN awor ta den oposishon. Tantu Pauletta komo lider di MAN Steven Martina djamars den un kombersashon ku Ret Karibense a enfatisá ku den parlamento mester trata di e tópikonan.

Segun Martina no ta trata di ataka hende severamente: “We have to be hard on the issue and soft on the person.”

Ataká

Si esaki keda solamente ku palabra bunita, mester sali ainda. E parlamento nobo konosé relashonnan kompletamente nobo for di esun anterior. MFK a krese di 5 pa 9 asiento, PAR a baha di 6 pa 4 i partido di gobièrnu MAN a bai di 4 pa 2. Banda di esaki e partido di pueblo bieu PNP ta bèk den Staten ku 4 asiento i e polítikonan di e atakenan duru personal Amparo dos Santos i Meindert ‘Menki’Rojer (Kòrsou di Nos Tur) ta disparsé for di Staten.

Pero e notisia di mas remarkabel di e Staten nobo ta e echo ku promé minister Eugene Rhuggenaath lo no t’ aden. Ku esaki e ta ofresé number 5 riba lista di PAR, minister di Enseñansa Steven Croes, espasio pa haña eksperensia. Rhuggenaath lo keda lider di e partido i lo okupá su mes espesialmente ku rehubenesimentu di PAR, konstrukshon di e partido i – den algun palabra – e mehorashon di e presentashon. Den Staten tambe. Pasobra segun Rhuggenaath e nivel di e debatenan mester subi hopi. Tambe e ke para e partishon fuerte di e pais, ku e último kuater añanan a sali dolorosamente den parlamento.

Krese

Pa loke ta esaki e promé minister aktual parse ta riba un liña ku e presidente nobo di parlamento, ku djamars a bisa su koleganan: “Koleganan, tin hopi kos ku e añanan ku a pasa nos a tuma na pechu i warda nan ei. Tin diferente momentu ku nos a lastimá otro ku palabra i aktuashon. Awé mi ke invitá boso pa laga bai. Laga bai, pa bo por haña bo mes bèk. Laga bai, pa bo por sigui krese. Laga bai, pa nos por yega huntu sin e kosnan aki ku ta parti nos,”