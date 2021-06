WILLEMSTAD – Anteriormente kaba kompanianan, pero tambe Kámara di Komersio, a bisa ku nan ta desapuntá den gobièrnu. ‘Nos ta mas ku desapuntá, nos ta masha rabiá. Gobièrnu no ta hasi nada pa e sektor privá. No ta hasi nada pa yuda komersio.’

Esei e presidente suplente di e Asosiashon di Komersio Kòrsou (VBC) Reinald Curiel a bisa djárason durante un konferensia di prensa huntu ku e asosiashonnan di hóreka i turismo na Kòrsou.

Kasi un ora i mei e diferente representantenan di organisashonnan di e sektor privá a bisa kiko tur gobièrnu ta hasi malu rònt di e epidemia di corona. Motibu pa e rabia ta entre otro ku segun esnan na palabra Kòrsou ‘ta saka su mes kompletamente for di merkado’ ku anunsio di muchu hopi medida pa turista ku ke bishitá e isla.

“Turista ku ke bai Aruba, ta haña un resepshon ku man habrí. Tantu for di Hulanda komo di Merka, asina Maria Helena Seferina-Rojas, managing director di Curaçao Hospitality & Tourism Association Chata ta bisa.

Tèst antigen

‘Pero un turista hulandes por yega Kòrsou solamente si el a bakuná dos bia, a hasi un tèst PCR promé ku salida i hasi un tèst antigen tres dia despues ku e yega’, e ta bisa. Promé ku e turista drenta avion e mester a paga pa e tèst antigen. “Pero na promé instansha esaki por a sosodé solamente ku credit card i esaki a trese hopi problema. Awor por paga na aeropuerto tambe, pero kada be tin asina un rei largu ei. Pakiko Kòrsou ta trata e turista asina malu, Zeno Circkens, direktor di Curaçao Restaurant Association (CRA) ta puntra su mes.

E lista di keho di komèrsio di Kòrsou ta largu. Asina Reiland Curiel di e VBC ku hopi influensha ta kunsumí pasobra gobièrnu no ta skucha e sektor privá. “Nos tin mas ku un aña ta pidi pa por papia huntu ku e tim di krísis di tur manera, pero nan djis ta keda sin skucha nos. “

Bakunashon

Komo konsekuensha di esaki segun Curiel ta tuma tur sorto di medida kaminda ‘no ta tene niun sorto di kuenta ku e empresarionan’. Asina nan ta desapuntá ku e maneho rònt di e bakunashonnan kaminda segun nan ta wak solamente e derechonan di persona ku no ke bakuná. Curiel: ‘Naturalmente tur hende tin e derecho pa skohe si e ke bakuná sí òf nò. Pero esaki tin konsekuensha pa nos sí, i mi no ta tende gobièrnu tokante esaki.’

Wespet spesial durante e rueda di prensa ta abogado Berti Braam, ku ta bisa ku un dunadó di trabou no por fòrsa niun hende pa bakuná. “Pero segun mi un dunadó d trabou por disidí sí pa no atmití un empleado ku no ta bakuná pa drenta na trabou i no pag’é tampoko.’ Segun e empresarionan gobièrnu no ta bisa nada tokante esaki te awor.

Kurashi

Curiel ta puntra su mes si ta pa falta di kurashi di gobièrnu òf ku ta djis nan no sa. ‘Echo ta ku no ta skucha sektor privá. I esei ke men ku nos no por krese.’Segun e, e empresarionan a kansa. Nos ke traha, nos ke rekonstruí e pais atrobe. Pero nos ta hartá di e maneho aki.’