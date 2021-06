WILLEMSTAD – Situashon di Pais Kòrsou ta hopi difísil pero gabinete Pisas 2, formá pa MFK I PNP, ta kla pa e trabou pisá ku e tin su dilanti. Asina minister presidente Gilmar Pisas a deklara despues di huramentashon di su gabinete djaluna último. E ta konta riba sosten di henter komunidat pa saka Kòrsou for dje problemanan serio ku e ta den.

Ocho minister a hura serka Su Ekselensia Gobernador, Lucille George-Wout. Ademas di minister di Asuntunan General, alabes temporalmente minister di hustisia Gilmar Pisas, e ministernan nobo ta: Javier Silvania (Finansa), Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Desaroyo Sosial, Labor I Bienestar i Desaroyo Ekonómiko), Charles Cooper (Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano), Dorothy Pietersz-Janga (Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa), Ornelio Martina (Maneho di Gobernashon, Planifikashon i Servisio Publiko), Sithree van Heydoorn (Enseñansa, Siensia, Kultura I Deporte), Carlson Manuel (Minister Plenipotensiario di Kòrsou na Hulanda).

Segun minister-presidente Pisas, a laga problemanan chikí di pais bira grandi, pero su gabinete ta determiná pa solushoná nan.

Gilmar Pisas

Apesar ku situashon finansiero di pais ta delikado, minister di VVRP, Charles Cooper ta sigurá ku den e añanan benidero nos kayanan lo mehorá drástikamente. Ta generá e plaka pa realisá esaki ku fondonan di belasting.

Charles Cooper

Konsiente di e situashon difísil ku pais ta den i tambe un falta di likides grandi, minister di Finansa, Javier Silvania a reforsá Ontvanger pa kuminsá kobra plakanan di belasting.

Javier Silvania

Minister Dorothy Pietersz-Janga (Salubridat Públiko, Medio Ambiente i Naturalesa) tambe ta rekonosé, ku su gobièrnu ta kuminsá goberná den un temporada difísil. “E ta hopi difísil pero nos ta ban pe, nos ta sigur ku nos por logra lo máksimo”. Loke ku tin prioridat pa minister Pietersz-Janga, ta drecha e kalidat di bida di e hende. E maneho di Covid lo sigui manera e ta kanando, e minister a indiká.

Sindikatonan ta spera inklushon

Sektor sindikal tin speransa den e gobièrnu nobo pero ta eksigí partisipashon. Sentral Solidaridat Sindikal ta spera ku kontrali na e gobièrnu anterior, esun nobo lo duna nan mas partisipashon.

“Nos ta spera ku e gobièrnu aki lo duna sufisiente partisipashon pasobra e situashon ku gran parti di e komunidat ta bibando, ta enserá hopi pobresa I desempleo. Asina Juan Michael Lourens, presidente di Sentral Solaridat Sindikal ta bisa.

Un dje kosnan ku e sentral di sindikato ta hopi pendiente di dje, ta e fleksibilisashon di e merkado di trabou.

ABVO tambe ta spera hopi di e gobièrnu nobo. E sindikato di personal di gobièrnu tambe ta spera ku gobièrnu ta inkluí nan den e desishonnan pendiente pa ámtenarnan. Entre otro ABVO ta pidi atenshon pa e asina yamá “landenpakket” i ke reuni pronto ku gobièrnu pa atendé pa e sektor públiko.

ABVO no tin bon eksperensia ku e gobièrnu anterior. George Hernandez di direktiva di ABVO: “Nos no por a yega na sierto kombenionan. En realidat ta solamente 1 kombenio a firma ku e minister di BPD.” Ta trata di e akuerdo di Bramendi, kaminda ku a stipulá e liñanan kon mester sigui ku tur e akuerdonan ku a firma for di aña 2016.

Komersio positivo

Sektor komersial tin sentimentu positivo pa gobièrnu nobo. Pero ta mustra riba e importansia pa duna prioridat na situashon finansiero di nos pais. Daniel Hodge, presidente di Asosashon di Komersio i Industria (VBC) ta enfatisá esaki.

Daniel Hodge

