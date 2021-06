WILLEMSTAD – “Un tarea pisá ta warda boso. Pasobra boso ta kuminsá na e enkargo grandi di goberná e pais bou di sirkunstanshanan sumamente difísil. Afortunadamente ta mustra manera e krísis di corona na Kòrsou ta poko bou di kòntròl, pero esei no ke men ku nos por kontinuá nos bida manera e tabata ántes. I laga nos ta honesto. Hopi hende promé ku e krísis kaba tabata pasa trabou.

Esaki tabata e mensahe ku gobernador di Kòrsou Lucille George-Wout tabatin pa e gabinete nobo bou di maneho di Gilmar ‘Pik’ Pisas ku a huramentá djaluna pasá. “E stankamentu di e ekonomia e aña ku a pasa seguidamente a oumentá e atraso sosial i ekonómiko di hopi hende mas aleu. Lo mester hasi un esfuerso enorme pa por pone nos ekonomia kana atrobe i pa ofresé nos hendenan perspektiva. Tur esei nos tin mester di dje.”

Akshon agudo

No tabata un spich standart ku gobernador tabatin pa e tim di minister nobo. Den su spich a sali hopi kla ku e isla konosé hopi reto. “E nesesidatnan sosial ta grandi i ta pidi akshon agudo den tur sektor di komunidat; di kuido te enseñansa; di ekonomia te infrastruktura; di desaroyo sosial te finansa; i di hustisia te maneho. Nos komunidat mester di impulsa i areglo nobo pa yega na desaroyo.

Banda di esaki George-Wout a apelá na e gabinete pa ‘traha pa tur Yu di Kòrsou’. No solamente pa e votadónan riba e partidonan di koalishon MFK i PNP. Pisas mes no por a skonde su sonrisa ora ku despues di e huramentashon el a kana bai serka e partidarionan i prensa presente den e plenchi históriko di Fòrti. Pero den su promé deklarashon na prensa mésora a sali na kla ku e ta konsiente di e situashon penoso di e isla i ku e tambe ke traha duru na e rekuperashon.

Kaha di estado bashí

E promé problema ta e kaha bashí di estado. Pisas ke deliberá ku Hulanda tokante un sosten di likides nobo, manera tabatin mas di nan den tempu di corona. “Pero si e no bini, nos mester buska un solushon internamente.”Un papel grandi ta warda minister di Finansa Javier Silvania ku entre otro mester kuminsá traha mésora pa pèrkurá pa por paga e salarionan di empleado di gobièrnu.”

MFK i PNP for di e elekshonnan di 19 di mart a kolaborá sin problema. Nan a haña otro den un gobièrnu ‘kaminda ta pueblo ta na turno’. Tambe nan konosé un sosten amplio den parlamento di diestres asiento. Pero awor ku e gobièrnu Pisas di bèrdè ta bai goberná e pais mester hasi eskoho i tuma desishon.

Supestimashon

Esaki lo no ta fásil. Pero Pisas, orguyoso di e echo ku e, meskos ku na 2017 komo lider di un gobièrnu interino, a logra bira promé minister, awor lo mester demonstrá ta pakiko pueblo a dun’é nan konfiansa. E ta enfatisá ku henter su bida e mester a lucha kontra supestimashon. “Pero kada bia atrobe mi tabata mustra ku mi por hopi mas ku loke hende ta pensa”, asina el a bisa den diferente entrevista. Ta parse ku awor atrobe e mester kuminsá na un reto grandi. I si ainda e no tabata konsiente di e grandura di e responsabilidat ei, gobernador George-Wout durante e huramentu a kòrd’é: “Ta na boso, komo konseho di minister, pa kana dilanti; i pa mustra e kaminda pa sali for di e krísis. E siudadanonan di Kòrsou ta konta ku boso!”